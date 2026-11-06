Održan 13. Sarajevo Marketing Samit: Pažnja privlači, povjerenje i pamćenje grade brendove

Trinaesti Sarajevo Marketing Samit okupio je juče u Sarajevu direktore marketinga, brend menadžere i predstavnike kompanija, agencija i istraživačkih kuća iz Bosne i Hercegovine i regije.

Pod sloganom “Not Just Seen”, ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno izazovu privlačenja pažnje publike, izgradnje povjerenja i dugoročnog pamćenja brendova u vremenu ubrzanog razvoja tehnologije, vještačke inteligencije i sve veće produkcije marketinških sadržaja.

Učesnici su imali priliku čuti međunarodne i regionalne stručnjake, upoznati se s primjerima iz prakse i razgovarati o promjenama u marketingu, ponašanju potrošača i novim tržišnim izazovima.

“Već 13 godina okupljamo marketinške stručnjake s ciljem edukacije i povezivanja. Zadovoljni smo ovogodišnjim odazivom, posebno interesovanjem direktora marketinga i brend menadžera. Tržište se konstantno mijenja, naročito pod utjecajem umjetne inteligencije, zbog čega je važno da razmjenjujemo iskustva i zajedno tražimo odgovore na pitanja kako dalje razvijati brendove i marketinške procese. Ove godine fokusirali smo se na pažnju, ali i na ono što dolazi nakon nje - sposobnost brenda da ostane zapamćen”, kazao je Emir Muratović, Šif Marketing Ofiser u agenciji Altermedia i organizator Sarajevo Marketing Samita.

Pažnja, emocija i pamćenje

Program je otvorio keynote govornik Sorin Patilinet, međunarodni stručnjak za marketinšku efektivnost, poznat i kao D Marketing Inžinjer, s iskustvom rada u kompanijama Mars i PepsiKo. U predavanju “Atenšn, emošn, end memori stil vin in d ejdž of AI” govorio je o značaju pažnje, emocije i pamćenja za uspješnu marketinšku komunikaciju.

Istakao je da vještačka inteligencija može biti vrijedan alat u kreativnom procesu, ali ne i zamjena za ljudsku kreativnost i stvaranje emocionalne veze s publikom. Posebno je naglasio važnost prve tri sekunde reklamnog sadržaja, kada brend mora privući pažnju i jasno predstaviti svoj identitet.

"Ako nemate pažnju publike, sve ostalo gubi smisao. Emocija je najjednostavniji put do potrošača, a pamćenje je ono što na kraju pravi razliku. Brendovi trebaju imati jasnu priču i biti dosljedni, dok vještačka inteligencija može biti podrška, ali ljudska kreativnost i dalje ima presudnu ulogu", istakao je Patilinet.

O promjenama u ponašanju potrošača i novim pravilima komunikacije govorili su i drugi regionalni stručnjaci. Ivan Junaković, direktor Ipsosa Hrvatska, govorio je o generaciji Z, pažnji i lojalnosti brendovima, dok je Amela Čengić, direktor marketinga i komercijalne izvrsnosti Koca-Kola HBC Adria, predstavila kako globalni brendovi grade lokalnu relevantnost i prilagođavaju komunikaciju specifičnostima tržišta.

Nataša Pavlović, međunarodna marketing i ritejl liderka, otvorila je pitanje cjelokupnog korisničkog iskustva i sve šire uloge marketinga u povezivanju s kupcima i ostvarivanju poslovnih rezultata.

Praktična iskustva

Poseban dio programa bio je posvećen konkretnim poslovnim primjerima i alatima. Goran Sovilj i Julian Rangelov iz kompanije GMD Solušns predstavili su nove mogućnosti organizacije nagradnih igara, s fokusom na tehnologiju, korisničko iskustvo i dodatnu vrijednost za kompanije i potrošače.

Dr Ivana Uspenski, Hed of Insajts end Čenel Planing u kompaniji Harts Junajted iz Dizeldorfa, govorila je o spoju podataka, kreativnosti i poslovne efektivnosti kroz predavanje “Redundant baj Dizajn: Vat d Strongest Sistems Kip Det Efisiensi Vud Kat”, ističući važnost elemenata koji donose stvarne rezultate, čak i kada nisu usmjereni isključivo na efikasnost.

Domaći primjer uspješne integrisane komunikacije predstavile su Nađa Lutvikadić Fočo i Alma Bičakčić iz kompanije BH Telekom. Kroz predavanje “8 jiers. Uan Siti. A milion storis.” govorile su o kampanji “Moje Sarajevo. Moja priča”, realizovanoj na Sarajevo Film Festivalu. Kampanja, koja je povezala brend, grad i jedan od najznačajnijih regionalnih kulturnih događaja, ostvarila je više od 5,6 miliona pregleda sadržaja.

Završni dio 13. Sarajevo Marketing Samita obilježila je dodjela priznanja. Nagrade Marketing Superstar dobile su Marija Kolobarić iz kompanije Megle, Aldina Hadžić, menadžer franšize za Mango u BiH, i Aida Stambolić, brend menadžer u Sarantisu.

Dodijeljena su i priznanja za najbolje projekte. Tako je nagrada za Brend inovaciju pripala brendu Smokice kompanije Atlantik Grupa, Kampanja vrijedna pažnje je “Žar za budućnost” kompanije dm, dok je nagradu za Ribrending kampanju osvojila kampanja “PIK se vratio”.