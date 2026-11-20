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Foto: ATV

Darko Šestić iz Srpca, čiji je nestanak prijavljen juče prijavljen policiji, pronađen je živ i zdrav, navode iz PU Gradiška.

"Policijski službenici Policijske uprave Gradiška, pronašli su danas, 20.11.2026. godine lice Darka Šestića iz Srpca, čiji je nestanak prijavljen Policijskoj upravi Gradiška 19.11.2026. godine. Društvo Nestao Darko Šestić iz Srpca, porodica moli za pomoć, policija pokrenula potragu Lice je pronađeno na području opštine Srbac, živo i zdravo", navode iz policije.

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