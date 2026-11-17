Snažan olujni vjetar pogodio je Banjaluku, a prema najavama meteorologa, najjači udari juga tek se očekuju u srijedu i četvrtak, posebno u poslijepodnevnim i večernjim časovima.

Meteorolozi upozoravaju da dolazi do novog i značajnog jačanja južnog i jugozapadnog vjetra, koji će nastaviti da duva sve do subote, 21. novembra.

U većem dijelu BiH očekuju se jaki do olujni udari juga, zbog čega se građanima savjetuje dodatni oprez.

Najkritičniji dani u srijedu i četvrtak

Iako je vjetar već izazvao neprijatnosti u najvećem gradu Republike Srpske, glavni talas nestabilnosti dolazi sredinom sedmice. Vrhunac olujnog nevremena prognozira se za poslijepodnevne i večernje sate u srijedu i četvrtak.

„Očekuje se novo jačanje južnog i jugozapadnog vjetra, koji će duvati sve do subote, 21. novembra. Najjači udari očekuju se u srijedu i četvrtak, kada će u većini predjela duvati jak i olujni jugo”, naveli su na stranici BHmeteo.

S obzirom na najavljene olujne udare, nadležne službe pozivaju na oprez pri kretanju u blizini drvoreda, gradilišta i privremenih objekata, kao i na obezbjeđivanje predmeta sa balkona i terasa.