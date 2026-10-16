Onkološki pacijent helikopterom prevezen iz Banjaluke u Foču

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su danas vazdušni medicinski transport onkološkog pacijenta iz Banjaluke u Foču.
Pacijentkinja je nakon operativnog zahvata iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prevezena na dalje liječenje u Univerzitetsku bolnicu u Foči, rečeno je Srni u MUP-u.
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