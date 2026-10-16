Logo

Onkološki pacijent helikopterom prevezen iz Banjaluke u Foču

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 14:21

Komentari:

0
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su danas vazdušni medicinski transport onkološkog pacijenta iz Banjaluke u Foču.

Pacijentkinja je nakon operativnog zahvata iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prevezena na dalje liječenje u Univerzitetsku bolnicu u Foči, rečeno je Srni u MUP-u.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

MUP Republike Srpske

Medicinski transport

Banjaluka

Foča

UKC Republike Srpske

Komentari (0)

Pročitajte više

Сахрана Горана Талића

Republika Srpska

Goran Talić ispraćen na vječni počinak

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

U sudaru autobusa i teretnog vozila povrijeđeno sedam osoba

3 h

0
Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Svijet

Rusija zaplijenila sredstva evropskih kompanija

3 h

0
"Велики интерес у Санкт Петербургу за излагање о Српској трагедији и усташкој идеологији"

Republika Srpska

"Veliki interes u Sankt Peterburgu za izlaganje o Srpskoj tragediji i ustaškoj ideologiji"

3 h

0

Više iz rubrike

Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Društvo

Srpska bogatija za 27 beba

8 h

0
Киша

Društvo

Stiže promjena vremena: Evo gdje će danas padati kiša

9 h

0
Радови и гужве у центрима успоравају саобраћај

Društvo

Radovi i gužve u centrima usporavaju saobraćaj

9 h

0
Данас је свети Дионисије: Изговорите ове ријечи за заштиту од невоље

Društvo

Danas je sveti Dionisije: Izgovorite ove riječi za zaštitu od nevolje

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

29

Ko je bio dr Miroslav Zotović?

17

29

Nakon 20 godina ponovo radi stomatološka ambulanta

17

25

Novak Đoković se poslije 15 godina vraća u grad Rodžera Federera!

17

21

Minić: Promjena naziva Instituta znak zahvalnosti doktoru Taliću

17

10

Centar dana, 16.10.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima