Onkološki pacijent helikopterom prevezen iz Banjaluke u Foču

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Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su danas vazdušni medicinski transport onkološkog pacijenta iz Banjaluke u Foču.

Pacijentkinja je nakon operativnog zahvata iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prevezena na dalje liječenje u Univerzitetsku bolnicu u Foči, rečeno je Srni u MUP-u.

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