Naučnici sa Univerziteta Pompeu Fabra u Barseloni otkrili su da akutna virusna infekcija kod miševa može dugotrajno oslabiti imunološki sistem, čak i nakon što se životinje oporave. Kod miševa koji su bili vakcinisani prije infekcije takva oštećenja nisu zabilježena.

Istraživanje je vodila Laboratorija za biologiju infekcija ovog španskog univerziteta, a rezultati su objavljeni u naučnom časopisu „Cell Death & Disease“.

Akutne virusne infekcije, poput prehlade ili stomačnog virusa, većina ljudi doživljava kao prolazne bolesti: virus uđe u organizam, izazove simptome, imunološki sistem ga savlada i smatra se da je oporavak završen. Istraživači su željeli provjeriti da li je to zaista tako.

Miševi u eksperimentu savladali su virus i oporavili se od akutne faze bolesti, ali je njihov imunološki sistem ostao izmijenjen znatno duže. Promjene su uočene u slezeni, organu koji ima važnu ulogu u koordinaciji imunološke odbrane.

Tokom borbe protiv virusa u slezeni se razvila fibroza, odnosno nakupljanje tkiva nalik ožiljku. Poremećen je i raspored imunoloških ćelija u ovom organu.

Zbog toga su bile otežane veze među ćelijama neophodne za aktivaciju T-ćelija, koje su zadužene za prepoznavanje i uništavanje zaraženih ćelija. Životinje su nakon toga sporije reagovale na nove izazove.

Voditelj istraživanja Andreas Majerhans, profesor na Univerzitetu Pompeu Fabra i istraživač katalonskog instituta ICREA, istakao je da se akutne virusne infekcije uglavnom smatraju blagim i prolaznim, ali da takvo shvatanje može zanemariti posljedice koje nisu odmah vidljive i koje traju i nakon što infekcija prođe.

Istraživači su potom ispitali da li se takve promjene mogu spriječiti. Miševi koji su vakcinisani prije infekcije nisu razvili ni oštećenja slezene ni poremećaje imunološkog sistema. Struktura slezene ostala im je očuvana, a T-ćelije funkcionisale su kao kod miševa koji nikada nisu bili zaraženi.

Prva autorica studije Paula Seboljada Rika navela je da savladavanje infekcije ne znači nužno i potpun oporavak organizma, te da je vakcinacija sačuvala sposobnost imunološkog sistema da se nosi sa novim izazovima.

Istraživanje je sprovedeno na miševima, pa ostaje otvoreno pitanje da li se iste promjene dešavaju i kod ljudi. U saopštenju univerziteta nije navedeno koji je virus korišten u eksperimentu niti koliko su tačno dugo trajale uočene promjene.

(Indeks)