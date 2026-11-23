Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić i prorektor Univerziteta Đangsu u Kini Feng Čen danas su u Istočnom Sarajevu potpisali pismo namjere o osnivanju Konfucijevog instituta pri Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Sagovornici su istakli da bi osnivanje Konfucijevog instituta predstavljalo značajan korak u daljem jačanju institucionalnih veza dva univerziteta, koji već imaju uspostavljeno partnerstvo i ostvaruju saradnju u više akademskih i naučnih oblasti, saopšteno je iz Univerziteta u Istočom Sarajevu.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu ima dugu i uspješnu tradiciju izučavanja kineskog jezika i kulture, a na Filozofskom fakultetu Pale već 15 godina uspješno radi Katedra za sinologiju, prva katedra ovog tipa osnovana u BiH, na kojoj brojni studenti izučavaju kineski jezik, književnost i kulturu.

Značaj Katedre za sinologiju potvrđuje više od 200 diplomiranih studenata, kao i veliki broj ostvarenih studentskih razmjena sa univerzitetima u Kini, po čemu je ova katedra među najaktivnijim sinološkim centrima na Balkanu.

Nakon Beograda, Univerzitet u Istočnom Sarajevu predstavlja jedan od najznačajnijih centara za izučavanje kineskog jezika u regionu.

Posebno je značajno što u okviru Katedre za sinologiju djeluje i HSK centar, jedini ovakve vrste u BiH, koji organizuje međunarodno priznato standardizovano testiranje poznavanja kineskog jezika, kao i brojne jezičke i kulturne aktivnosti.

Osnivanje Konfucijevog instituta dodatno bi ojačalo postojeće kapacitete Univerziteta, pružilo nove mogućnosti za učenje kineskog jezika i upoznavanje sa kineskom kulturom, te doprinijelo intenziviranju akademske razmjene i međunarodne saradnje, prenosi "Srna".

Njegov značaj prevazilazio bi okvire Univerziteta, imajući u vidu mogućnosti koje bi ovaj centar pružio studentima, akademskoj zajednici i široj društvenoj zajednici istočnog dijela Republike Srpske.

Jedna od tema sastanka bila je i realizacija aktivnosti u okviru zajedničkog projekta "Prva zajednička laboratorija za pametnu poljoprivrednu tehnologiju i opremu u BiH", koji je omogućio uspostavljanje dinamične saradnje u oblasti primjene savremenih tehnologija u poljoprivredi.

Značaj ovog projekta ogleda se ne samo u povezivanju dva univerziteta već i u stvaranju osnova za širu saradnju institucija i stručnjaka iz dvije zemlje.

Kulić je izrazio je zahvalnost članovima delegacije Đangsu univerziteta na posjeti, kao i na uspješnoj i sadržajnoj saradnji koju dva univerziteta razvijaju od 2023. godine, kada je potpisan Sporazum o saradnji, a koja je dodatno intenzivirana tokom 2025. godine kada je osnovana Prva zajednička laboratorija za pametnu poljoprivrednu tehnologiju i opremu u BiH.

Feng Čen je istakao da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu jedan od najznačajnijih partnera Đangsu univerziteta u ovom regionu, naglasivši da dva univerziteta povezuju brojne sličnosti, među kojima su multidisciplinarnost i decentralizovana organizacija.

Posebno je ukazao na visok nivo akademske i naučne saradnje, koja predstavlja dobru osnovu za pokretanje novih zajedničkih inicijativa.

Tokom sastanka istaknuta je i zahvalnost ambasadoru BiH u Kini Siniši Berjanu na podršci razvoju i unapređenju saradnje između dvije akademske zajednice.

Sastanku u Rektoratu prisustvovali su prorektor za međunarodnu saradnju i obezbjeđenje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marko Gutalj, prorektor za ljudske i materijalne resurse Milija Kraišnik, dekan Filozofskog fakulteta Pale Vladan Bartula, prodekan za međunarodnu saradnju i projekte Ognjen Kurteš i rukovodilac Katedre za sinologiju Jelena Nikolić.

Zajedno sa prorektorom Feng Čenom, u delegaciji Univerziteta Đangsu bili su izvršni direktor Fakulteta inteligentnog poljoprivrednog inženjerstva Džiling Lijao, dekan Fakulteta prehrambenih nauka i inženjerstva Hongjin Džang, dekan Fakulteta osnovnih medicinskih nauka i javnog zdravlja Sju Džang i rukovodilac odsjeka Kancelarije za međunarodnu saradnju Sinji Džang.

Potpisivanjem pisma namjere o osnivanju Konfucijevog instituta otvorena je nova perspektiva za dalje jačanje partnerstva Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta Đangsu, kao i za produbljivanje obrazovnih, naučnih i kulturnih veza između Republike Srpske, BiH i Kine, dodaje se u saopštenju.