"Osnovati Međunarodnu komisiju za istraživanje stradanja Srba i Bošnjaka"

Srbija treba da osnuje Međunarodnu komisiju za istraživanje stradanja Srba i Bošnjaka u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine, jasan je predsjednik Saveza Srba iz regiona, Miodrag Linta.

Kako kaže, jedan od ključnih zadataka komisije bi bio da se tačno utvrdi koliko je Bošnjaka strijeljano nakon što su zarobljeni, a koliko je njih poginulo u borbi sa Vojskom Republike Srpske.

"Međunarodna komisija Republike Srpske je jasno utvrdila da se radi o manjini bošnjačkih boraca koji su streljani, a većina je poginula u borbama. Ova bi komisija imala jedan od tih zadataka i naravno svi se slažemo da svi zločini moraju biti osuđeni", rekao je Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona.

Podrška inicijativi stiže od Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.

"Srpski narod nije genocidan i znamo ako su Grajf i ostali stručnjaci dokazali ono što druga strana negoduje, vjerujemo da bi ponovo uz pomoć stručnjaka iz Srbije, tu bi trebalo uključiti i istoričare iz Republike Srpske, da bi ponovo rezultat bio isti", rekao je Branimir Kojić,predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice

Ukoliko Srbija donese odluku o formiranju takve komisije, važno je da u njenom radu budu zastupljeni i predstavnici Republike Srpske i BiH, kažu iz Organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.

"Da se pokuša na jedan potpuno nepristrasan i pravedan način ustanoviti šta se to zaista događalo jer bi se kroz taj izvještaj i takva istraživanja utvrdilo da su žrtve postojale na strani svih naroda koji su živjeli u BiH, da su svi na određenim prostorima stradali i da sve te žrtve moraju da imaju isti pristup", rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

"To treba aktuelizovati i da to treba na sva zvona podići i da se napokon stavi tačka i da se napokon vidi ko je agresor, a ko je žrtva , ko je stradao, ko je činio zločine", rekao je Anđelko Nosović, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske je u aprilu 2024. godine usvojila Izvještaj i zaključke Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji koja je konstatovala da se u Srebrenici u julu 1995. godine nije desio genocid.