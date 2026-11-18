Pogonska spremnost termoelektrane Gacko je zadovoljavajuća ali kvalitet uglja koji se kopa i loži daleko je od zadovoljavajućeg, za ATV to kažu čelni ljudi ovog giganta. Snalaze se kako znaju i umiju i proizvodnju održavaju.

"Proizvodnja se odvija u otežanim uslovima moram da kažem, kako na rudniku tako i u termoelektrani. Mi u Gacku smo u fazi da trošimo ugalj pogoršanog kvaliteta odnosno ugalj ispod minimalnog tehničkog zahtjeva zato što nije moguća eksploatacija glavnog ugljenog sloja. U tim uslovima mi smo odradili određeni broj modifikacija na kotlovskom postrojenju i na sistemu otpreme šljake i pepela", rekao je tehnički rukovodilac TE Gacko Dragan Pušara.

Da nije bilo modifikacije ne bi bilo ni proizvodnje. Gatački ugalj ima dosta gline pa je mokar i lijepi se. Pravi probleme na cijelom sistemu. Ipak, pogon je trenutno u pouzdanom i stabilnom radu ali problema je bilo i zbog obilnih padavina u Gacku za ATV kaže Andrija Stojanović. Otkriva da je bilo i kratkih zastoja ali i rješavanja uočenih problema. Brojkama proizvodnje zadovoljan.

"Trenutna proizvodnja TE Gacko iznosi 1104 gigavat časa proizvedene električne energije. Po elektroenergetskom bilansu planirana proizvodnja za 2026 godinu iznosi 1236 gigavat časova. Tako da smo mi trenutno iznad plana proizvodnje po bilansu", rekao je izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj TE Gacko Andrija Stojanović.

U Gacku sigurni da će godišnji plan prebaciti. Na deponiji je oko 60.000 tona uglja a velike su količine i onog otkrivenog nažalost lošeg uglja. Po kišnom periodu u rudniku nije lako a još teže je zbog stare i dotrajale mehanizacije.