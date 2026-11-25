Dženifer Bareto (27) iz Portorika proglašena je za mis univerzuma 2026. godine na takmičenju održanom u San Huanu.

Osim što je svojoj zemlji donijela šestu pobjedu na ovom prestižnom izboru, Bareto je ušla u istoriju kao prva majka koja je osvojila ovu titulu.

Bareto je pobijedila u konkurenciji 116 takmičarki, a krunu joj je predala prošlogodišnja pobjednica Fatima Boš iz Meksika.

Zanimljivo je da se Dženifer prije ove godine nikada nije takmičila na izborima ljepote. Njen životni put do svjetske titule prilično je drugačiji od onoga što se obično očekuje od učesnica ovakvih takmičenja.

Od rada za američku vojsku do svjetske titule

Prije nego što je zakoračila na scenu izbora ljepote, Bareto je radila za američku vojsku u Teksasu, gdje je bila angažovana na poslovima podrške porodicama i prevencije rizičnog ponašanja.

Njena profesionalna karijera počela je 2021. godine u vojnoj bazi Fort Kavazos, u okviru Programa za podršku porodicama američke vojske. U početku je radila na kriznim intervencijama, pružajući podršku u slučajevima porodičnog nasilja i zlostavljanja djece.

Dženifer Bareto - Mis Univerzuma Tanjug/AP Photo/Alejandro Granadillo

Kasnije je napredovala do pozicije specijalistkinje za prevenciju, a njen posao obuhvatao je razvijanje strategija za sprečavanje rizičnog ponašanja i stvaranje sigurnijih zajednica.

Diplomirala je psihologiju, a završila je i master studije iz psihologije i socijalnog rada. Dodatno se usavršavala u oblastima intervencije u traumatskim situacijama, zaštite djece, porodičnog nasilja i prevencije samoubistava.

Pored profesionalnog angažmana, aktivno volontira u Udruženju za pedijatrijski dijabetes Portorika, koje pruža podršku djeci oboljeloj od dijabetesa i njihovim porodicama.

Udata je i ima sedmogodišnju kćerku

Posebnu pažnju privlači i činjenica da je Dženifer udata i da ima sedmogodišnju kćerku, zbog čega je njena pobjeda posebno značajna za istoriju izbora za mis univerzuma.

Pravila takmičenja promijenjena su 2022. godine, kada je omogućeno učešće udatim ženama i majkama. Prva majka koja se takmičila nakon ove promjene bila je Mišel Kon iz Gvatemale 2023. godine, ali je Bareto prva koja je uspjela da osvoji titulu.

Nacionalnu titulu mis Portorika osvojila je 25. juna 2026. godine, predstavljajući grad San Sebastijan. U konkurenciji 34 djevojke osvojila je prvo mjesto, a te večeri dobila je i posebna priznanja za najbolji hod na pisti, najljepšu kožu i najljepši osmijeh.

Šta je poručila tokom takmičenja?

Tokom završnog dijela izbora, članovi žirija pitali su je šta je najpotrebnije današnjim liderima.

Bareto je odgovorila da lideri moraju biti pravi uzori drugima i da je važno da iskreno slušaju zajednice koje predstavljaju.

U jednom od prethodnih krugova dobila je pitanje o ljudskoj vrijednosti koju ne bismo smjeli izgubiti u vrijeme ubrzanog razvoja vještačke inteligencije.

Dženifer Bareto - Mis Univerzuma Tanjug/AP Photo/Alejandro Granadillo

Istakla je da je vještačka inteligencija dio naše budućnosti i da je treba koristiti odgovorno, ali je naglasila i važnost dosljednosti između onoga što govorimo i onoga što zaista radimo.

Nakon osvajanja nacionalne titule ostala je zapamćena i njena poruka:

„Danas nosim krunu, ali ono što zaista predstavljam jeste cilj.“

Šesta kruna za Portoriko

Pobjedom Dženifer Bareto, Portoriko je došao do šeste titule mis univerzuma.

Prije nje, ovu prestižnu titulu osvojile su:

- Marisol Malaret – 1970. godine

- Debora Karti-Deu – 1985. godine

- Dajanara Tores – 1993. godine

- Denis Kinones – 2001. godine

- Sulejka Rivera – 2006. godine

Nova mis univerzuma krunisana je tijarom „Radiance of Eternal Legacy“, ukrašenom sa 3.150 dijamanata.

Za prvu pratilju izabrana je Melisa Nunjes iz Dominikanske Republike, druga pratilja je Klara Vegas iz Venecuele, treća Beja Milan-Vindorski sa Filipina, dok je četvrto mjesto pripalo Džordžiji Vadington sa Novog Zelanda.