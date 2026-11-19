Profesor Vedran Zubić upozorio je na nepovoljne vremenske prilike koje se očekuju danas, ističući da bi mogle uticati na zdravlje.

Kako kaže, kombinacija visoke vlažnosti vazduha, južnog vjetra, pada pritiska i padavina mogla uticati na zdravstveno stanje i raspoloženje građana.

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Prema njegovoj objavi, temperatura će biti iznad prosjeka, vlažnost vazduha iznosiće oko 90 odsto, a naoblaka će u pojedinim periodima biti potpuna. Atmosferski pritisak mogao bi pasti ispod 1.000 milibara, dok se u dijelovima BiH očekuju udari južnog vjetra veći od 10 metara u sekundi.

Zubić navodi da bi količina padavina, zavisno od područja, mogla iznositi između 20 i 40 milimetara.

Upozorio na moguće posljedice po zdravlje

Govoreći o uticaju ovakvih vremenskih prilika na organizam, profesor je naveo da građani mogu osjetiti nedostatak energije, razdražljivost, promjene raspoloženja, jake glavobolje i bolove na mjestima ranijih povreda.

"Ovakvo stanje nam govori da je metabolizam usporen, moguća je veoma brza dehidracija, nedostatak 'snage', velika mogućnost razdražljivosti i promjena raspoloženja te jake glavobolje i bol u 'starim ranama'", upozorio je Zubić.

Posebno je izdvojio osobe s plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima, za koje smatra da su u ovakvim okolnostima posebno osjetljive.

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Građanima je preporučio da smanje radne aktivnosti, piju više vode i čaja umjesto pretjeranih količina kafe te vode računa o ishrani.

"Smanjite radne aktivnosti, pojačajte čaj i vodu umjesto viška kafe, jedite laganu hranu bez natrpavanja stomaka! Čuvajte ljude!", poručio je.

Zubić je upozorio i na moguće posljedice padavina, posebno u područjima koja su podložna poplavama, odronima i klizištima.

"Ovakvo vrijeme je uvijek predispozicija poplava, odrona i pokretanja klizišta - opasnost!", naveo je profesor, prenosi "Radiosarajevo".