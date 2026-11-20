Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije stigao je u Moskvu kako bi učestvovao u duhovnim svečanostima povodom 80. rođendana patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila.

Delegaciju Srpske pravoslavne crkve /SPC/ na aerodromu "Šeremetjevo" dočekali su velikodostojnici Ruske pravoslavne crkve predvođeni mitropolitom singapurskim i jugoistočnoazijski Sergijem, koji je i patrijaršijski egzarh Jugoistočne Azije, saopšteno je iz SPC.

Delegaciju SPC je dočekao i starješina Podvorja SPC u Moskvi episkop remezijanski Stefan.

U delegaciji Ruske pravoslavne crkve bili su i savjetnik ruskog patrijarha protojerej Nikolaj Balašov, kao i predstavnici Odjeljenja za spoljne crkvene veze Ruske pravoslavne crkve.

U pratnji srpskog patrijarha su visokopreosvećeni mitropoliti banatski Nikanor i šumadijski Jovan, kao i protojerej Vitalij Tarasjev, starješina Podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, prenosi Srna.

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Odazivajući se bratskom pozivu poglavara Ruske pravoslavne crkve, srpski patrijarh Porfirije će do utorka 24. novembra učestvovati u višednevnom programu crkvenih, diplomatskih i događaja iz oblasti kulture.

To nije samo proslava rođendana patrijarha Kirila, već i značajan međupravoslavni susret jer se očekuje učešće poglavara i predstavnika više pomjesnih pravoslavnih crkava.