Patrijarh srpski Porfirije rekao je danas u Almaškom hramu u Novom Sadu, gdje je služio opelo upokojenom mitropolitu bačkom Irineju, da su se svi okupljali oko Irineja da bi čuli riječ Hristovu kojom je širio mir.

Danas smo se okupili oko tebe kao što smo se uvijek okupljali u Gospodu oko tebe, da čujemo tvoju riječ, da vidimo tvoje lice. Okupljali smo se kao studenti, okupljali smo se kao sveštenici, a okupljali su se i bogati i siromašni, okupljali su se i učeni i neuki. Okupljali su se mnogi sa raznih strana da čuju tvoju reč i da vide tvoje lice - rekao je patrijarh.

On je istakao da su se ljudi okupljali oko mitropolita Irineja jer je njegova riječ uvijek bila riječ jevanđelja i reč Hristova.

"I kada to tako nije izgledalo, uvek je u korenu, u temelju, u okvirima onoga što si govorio bila reč Jevanđelja, bila reč Hristova, bila reč spasenja, čak i onda kada si se šalio. Okupljali su se oko tebe mnogi da bi čuli tvoju riječ, jer tvoja riječ bila je reč nadahnuta Duhom Svetim, riječ Hristova. Oko tebe su se okupljali i patrijarsi i poglavari crkava i predstavnici mnogih pomesnih crkava, da bi čuli reč tvoju i da riječ tvoja bude smjernica, putokaz", kazao je patrijarh Porfirije.

Naveo je da mu je jedan episkop iz Antiohijske crkve ispričao koliki je uticaj imao Irinej na pravoslavnim konferencijama.

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"Kada smo imali skupove međupravoslavne na najvišem mogućem nivou i kada je svaka pravoslavna crkva imala svoje predstavnike u dvojici ili trojici episkopa, a kada si i ti bio među tom dvojicom i trojicom, i kada su se odvijale, u bratskoj ljubavi i u duhu Hristovom, konferencije međupravoslavne, bivalo je, pored radosti i blagoslova, pored mira u početku, da se pojave neki problemi, neke nesuglasice i dođe do takvih nesporazuma i konflikata da je izgledalo da je sve propalo, da je izgledalo da nema izlaza. A onda, veli taj naš dragi brat, svi su s nestrpljenjem iščekivali da čuju šta će reći episkop Bački", rekao je patrijarh Porfirije.

Dodao je da je Irinej, po svjedočenju tog episkopa, najčešće govorio pri kraju ili na kraju, da se posle njegove riječi sve menjalo i lagano je dolazio mir.

"Počeli su da čuju jedni druge, braća u episkopstvu i saslužitelji i otvarao se put ka rješenjima. Isto takvo svjedočanstvo ovih dana imao sam priliku da čujem od jednog mitropolita iz Rusije, koji mi je govorio kako su tekli ponekad pregovori u dijalozima oko važnih tema, i za jedne i za druge, sa braćom rimokatolicima, i tu je često bivalo da nema izlaza, tako se činilo. Bivalo je da ne samo da postoje među nama razlike, nego da se moglo pokazati i da smo međusobno suprotstavljeni. A onda, jednom prilikom, svedoči taj episkop i meni je to lično rekao, pitao je svog poglavara: "Šta ćemo sada, vaša svetosti? A njegov poglavar kaže: Ne brini se, progovoriće Irinej Bački", naveo je patrijarh Porfirije.

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Istakao je da su se nakon riječi mitropolita Irineja otvarali putevi rješenja i dijaloga, kao i razgovora u Duhu Svetome.

Prema riječima patrijarha, Irinejev život je bio ispunjen ljubavlju prema Isusu Hristu, Crkvi i ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost, prenosi Tanjug.

Patrijarh Porfirije je istakao da su duhovni život mitropolita najviše oblikovali sveti otac Justin, sveti starac Porfirije i patrijarh Pavle.