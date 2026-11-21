Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo prikupili su novčanu pomoć za porodicu Lopatić sa Sokoca koja je ostala bez supruga i oca petoro maloljetne djece.
Sokočanin M. Lopatić (32) život je izgubio 4. oktobra u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Podromanija–Rogatica, na području opštine Sokolac.
Akcija je organizovana povodom slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – Svetog arhangela Mihaila, prenosi "Srna".
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Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo su istakli da ovo nije prva humanitarna akcija koju organizuju i da će nastaviti sa sličnim aktivnostima, ne zaboravljajući one kojima je podrška najpotrebnija, posebno u vrijeme praznika.
Time, kako je navedeno, pokazuju da solidarnost i humanost ostaju važan dio njihove misije.
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