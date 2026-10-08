Peulić: Štetu zbog čekanja na graničnim prelazima plaćaju građani

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić izjavio je Srni da će štetu zbog opstruisanja otvaranja Graničnog prelaza Gradiška platiti građani jer se troškovi čekanja na granici ugrađuju u cijenu transportnih usluga, a posredno i u cijene proizvoda koji prolaze kroz lance snabdijevanja.

Peulić je rekao da, prema matematičkom modelu, ekonomski troškovi čekanja godišnje iznose između 190 i 203 miliona evra.

On je objasnio da prosječan dnevni promet iznosi između 900 i 961 teretnog vozila, da je prosječno vrijeme čekanja 14,5 časova, a da su procijenjeni troškovi čekanja 40 evra po času i vozilu.

"Stvarna dodatna šteta zbog administrativnog kašnjenja mora se utvrditi poređenjem vremena čekanja na postojećem i novom prelazu", rekao je Peulić.

Peulić je napomenuo da Konzorcijum "Logistika BiH" ne može prihvatiti da se svaka nova administrativna prepreka rješava tek nakon intervencije transportnih kompanija, privrednih udruženja i pojedinaca koji razumiju posljedice po privredu.

On je upozorio da BiH ne gubi konkurentnost samo zbog onoga što se događa na evropskom tržištu, nego da je gubi i onda kada vlastite administrativne prepreke ne otklanja pravovremeno, prenosi Srna.