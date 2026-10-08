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Peulić: Štetu zbog čekanja na graničnim prelazima plaćaju građani

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08.10.2026 13:34

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камиони из србије блокирали границе
Foto: Tanjug / AP

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić izjavio je Srni da će štetu zbog opstruisanja otvaranja Graničnog prelaza Gradiška platiti građani jer se troškovi čekanja na granici ugrađuju u cijenu transportnih usluga, a posredno i u cijene proizvoda koji prolaze kroz lance snabdijevanja.

Peulić je rekao da, prema matematičkom modelu, ekonomski troškovi čekanja godišnje iznose između 190 i 203 miliona evra.

On je objasnio da prosječan dnevni promet iznosi između 900 i 961 teretnog vozila, da je prosječno vrijeme čekanja 14,5 časova, a da su procijenjeni troškovi čekanja 40 evra po času i vozilu.

"Stvarna dodatna šteta zbog administrativnog kašnjenja mora se utvrditi poređenjem vremena čekanja na postojećem i novom prelazu", rekao je Peulić.

Peulić je napomenuo da Konzorcijum "Logistika BiH" ne može prihvatiti da se svaka nova administrativna prepreka rješava tek nakon intervencije transportnih kompanija, privrednih udruženja i pojedinaca koji razumiju posljedice po privredu.

On je upozorio da BiH ne gubi konkurentnost samo zbog onoga što se događa na evropskom tržištu, nego da je gubi i onda kada vlastite administrativne prepreke ne otklanja pravovremeno, prenosi Srna.

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Tagovi :

GP Gradiška

Granični prelaz

gužve na granici

Velibor Peulić

Konzorcijum Logistika BiH

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