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Počelo suđenje Božidaru Vučureviću za navodni ratni zločin

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АТВ редакција
13.11.2026 19:36

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Počelo suđenje Božidaru Vučureviću za navodni ratni zločin

Nekadašnjem načelniku Trebinja Božidaru Vučureviću (90) počelo je suđenje u odsustvu na Županijskom sudu u Splitu zbog navodnog ratnog zločina.

Na ročištu postupak nije znatnije odmaknuo jer se uglavnom raspravljalo o početnim prijedlozima stranaka, piše Dalmacija danas. Otvorilo se čak i pitanje je li 90-godišnji optuženik još živ.

Vučurević je optužen još 2008. godine, ali suđenje se godinama nije moglo održati jer nije bio dostupan hrvatskom pravosuđu. Uprkos međunarodnoj potjernici, nije uhapšen i izručen Hrvatskoj, pa je postupak protiv njega naposljetku pokrenut u odsutnosti.

Hrvatska ga tereti da je od 1991. do 29. oktobra 1995. godine učestvovao u planiranju, podsticanju i provođenju aktivnosti usmjerenih na okupaciju dijelova Hrvatske i protjerivanje hrvatskog stanovništva.

Prema optužnici, Vučurević je na području Trebinja naredio mobilizaciju teritorijalne obrane i osnivanje specijalnih policijskih jedinica, čijim su pripadnicima popunjavane jedinice Jugoslovenske narodne armije (JNA).

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Tagovi :

Božidar Vučurević

Suđenje

Split

Dubrovnik

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