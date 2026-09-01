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Podrška Agencije za agrarna plaćanja: Domaćini modernizuju sela Srpske

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01.09.2026 12:27

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Пољопривреда, обрада земљишта, пољопривредне машине, трактори
Foto: ATV

Zahvaljujući sistemskoj podršci Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, domaći poljoprivrednici uspješno modernizuju svoja imanja, proširuju kapacitete i ostvaruju vrhunske prinose.

Od nabavke savremenih kombajna, traktora i tifona za navodnjavanje, pa sve do izgradnje velikih prerađivačkih i skladišnih kapaciteta podsticaji su postali glavni oslonac za razvoj i opstanak poljoprivrednika.

"Bez pomoći Agencije za agrarna plaćanja, naš opstanak na selu više jednostavno ne bi bio moguć. Za sve što smo god predavali navodnjavanje, mehanizaciju, traktore i kombajne, dobili smo novčani podsticaj”, poručuje Goran Šušnjar iz Gornjih Karajzovaca.

Пољопривредне машине

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Agencija za agrarna plaćanja u posjeti porodici Šušnjar

Slično iskustvo dijeli i Savo Radivojac iz Trošelja, ističući da kada neko pokrije polovinu troškova za nabavku mašina, to predstavlja ogromnu olakšicu.

Поље кукуруза

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Podsticaji Agencije za agrarna plaćanja spasili prinos kukuruza Save Radivojca

Da saradnja sa Agencijom funkcioniše besprijekorno za sve koji ispunjavaju uslove potvrđuje i poznati privrednik Ranko Sarajlić iz Laminaca, čije je preduzeće "Zelen gaj" uz ovu podršku izgradilo savremene silose i skladišta.

Posebno ohrabruje činjenica da savremena mehanizacija, nabavljena uz pomoć Agencije, motiviše sve veći broj mladih da ostanu na porodičnim imanjima.

Предузеће "Зелен гај"

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"Zelen gaj" ulaže u nove kapacitete uz podršku Agencije za agrarna plaćanja

Ostoja Sekimić (17), koji sa porodicom obrađuje 450 hektara zemlje, naglašava da su im novi kombajni i traktori omogućili da ostvare maksimalne prinose i zavole rad na zemlji.

Остоја Секимић и Александар Трнинић

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Sa 17 godina Ostoja obrađuje 450 hektara zemlje

Obnovljena imanja i spremnost mladih da nastave tamo gdje su njihovi očevi stali najbolji su dokaz da svaka uložena marka iz agrarnog budžeta direktno osigurava budućnost sela u Republici Srpskoj.

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farma Radivojac

Ostoja Sekimić

Agencija za agrarna plaćanja

Republika Srpska

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