Podrška Agencije za agrarna plaćanja: Domaćini modernizuju sela Srpske

Zahvaljujući sistemskoj podršci Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, domaći poljoprivrednici uspješno modernizuju svoja imanja, proširuju kapacitete i ostvaruju vrhunske prinose.

Od nabavke savremenih kombajna, traktora i tifona za navodnjavanje, pa sve do izgradnje velikih prerađivačkih i skladišnih kapaciteta podsticaji su postali glavni oslonac za razvoj i opstanak poljoprivrednika.

"Bez pomoći Agencije za agrarna plaćanja, naš opstanak na selu više jednostavno ne bi bio moguć. Za sve što smo god predavali navodnjavanje, mehanizaciju, traktore i kombajne, dobili smo novčani podsticaj”, poručuje Goran Šušnjar iz Gornjih Karajzovaca.

Društvo Agencija za agrarna plaćanja u posjeti porodici Šušnjar

Slično iskustvo dijeli i Savo Radivojac iz Trošelja, ističući da kada neko pokrije polovinu troškova za nabavku mašina, to predstavlja ogromnu olakšicu.

Društvo Podsticaji Agencije za agrarna plaćanja spasili prinos kukuruza Save Radivojca

Da saradnja sa Agencijom funkcioniše besprijekorno za sve koji ispunjavaju uslove potvrđuje i poznati privrednik Ranko Sarajlić iz Laminaca, čije je preduzeće "Zelen gaj" uz ovu podršku izgradilo savremene silose i skladišta.

Posebno ohrabruje činjenica da savremena mehanizacija, nabavljena uz pomoć Agencije, motiviše sve veći broj mladih da ostanu na porodičnim imanjima.

Društvo "Zelen gaj" ulaže u nove kapacitete uz podršku Agencije za agrarna plaćanja

Ostoja Sekimić (17), koji sa porodicom obrađuje 450 hektara zemlje, naglašava da su im novi kombajni i traktori omogućili da ostvare maksimalne prinose i zavole rad na zemlji.

Društvo Sa 17 godina Ostoja obrađuje 450 hektara zemlje

Obnovljena imanja i spremnost mladih da nastave tamo gdje su njihovi očevi stali najbolji su dokaz da svaka uložena marka iz agrarnog budžeta direktno osigurava budućnost sela u Republici Srpskoj.