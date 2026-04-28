Pogodnost za građane BiH: Novi način izdavanja dokumenta

Servis "Onlajn izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka" omogućava građanima BiH lakše pribavljanje ovog uvjerenja koje izdaju prvostepeni sudovi u Bosni i Hercegovini.

Servis je, uz podršku Evropske unije, razvijen u saradnji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS BiH) sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) kao pilot projekat koji ima za cilj provjeriti mogućnosti svih relevantnih institucija i organizacija da podrže procese kolaboracije stranaka i pravosudnih institucija što je jedan od glavnih strateških ciljeva VSTS BiH u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Pilot sudovi koji učestvuju u ovom projektu su: Opštinski sud u Bihaću, Opštinski sud u Mostaru, Opštinski sud u Sarajevu i Opštinski sud u Širokom Brijegu.

Tokom implementacije projekta testirani su i implementirani mehanizmi autorizacije i autentifikacije građana Bosne i Hercegovine koje je razvila IDDEEA, te mehanizmi onlajn plaćanja u saradnji sa eksternim finansijskim servisima i bankama.

Posebni izazovi pilot projekta se odnose na ograničenu mogućnost realizacije onlajn uplata budžetskih prihoda na transakcijske račune kantona zbog zakonskih razloga, te tehničkih i razloga ograničenja licenci sa strane finansijskih institucija.

Servis "Onlajn izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka" podnosiocima zahtjeva omogućava onlajn podnošenje zahtjeva pilot sudovima prema mjestu prebivališta (Bihać, Mostar, Sarajevo i Široki Brijeg) te dobijanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka putem imejl ili ličnim preuzimanjem u sudu.

U slučaju dostave putem mejla, podnosilac zahtjeva će dobiti uvjerenje potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom na mejl adresu koju je prijavio IDDEEA, a u slučaju ličnog preuzimanja podnosilac će dobiti odštampano uvjerenje ovjereno pečatom u sudu kojem je podnio zahtjev.

Servis podržava mehanizme onlajn plaćanja, te će se, u zavisnosti od mogućnosti suda, odnosno nadležnog ministarstva finansija, podnosioci automatski preusmjeriti na servis kompanije Monri za realizaciju plaćanja. U suprotnom, od podnosioca će se tražiti da prilože dokaz o uplati na račune koji se mogu naći na ovoj stranici.

Za korištenje servisa potrebno je da podnosilac posjeduje važeći kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, detaljnije na e-potpis.

VSTS će nakon završetka pilot faze postepeno širiti servis na druge opštinske i osnovne sudove u BiH. Servisu se može pristupiti putem linka e-zahtjevi.

U slučaju tehničkih pitanja, građani mogu kontaktirati putem mejl adrese: predmeti@pravosudje.ba.