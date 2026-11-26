Na graničnim prelazima u Gradišci i Kostajnici pojačana je frekvencija putničkih vozila na ulasku u BiH iz Hrvatske, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima čekanja za sada nisu duža od 30 minuta.

U većem dijelu Republike Srpske saobraća se po mokrom kolovozu uz povremenu kišu, dok je mjestimično prisutna i magla.

Zbog očekivanog pada temperature vazduha tokom noći, povećana je i mogućnost formiranja poledice, posebno u višim, planinskim predjelima, preko mostova i nadvožnjaka.