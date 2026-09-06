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Policija prati požar kod Bileće: Saobraćaj će biti obustavljan po potrebi

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06.09.2026 20:56

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Билећа пожар обустављен саобраћај
Foto: ATV

Policijski službenici PS Bileća u mjestu Korita, poručuju da će se saobraćaj, zavisno od situacije sa požarom i i dimom obustavljati.

Policijski službenici će svojim aktivnostima nastojati da svi građani budu bezbjedni.

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Takođe, svi koji mogu uključiće se u gašenje požara, poručili su za ATV iz PU Trebinje.

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Tagovi :

Bileća

PU Trebinje

Policija

požar

saobraćaj obustavljen

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