Policija prati požar kod Bileće: Saobraćaj će biti obustavljan po potrebi

Policijski službenici PS Bileća u mjestu Korita, poručuju da će se saobraćaj, zavisno od situacije sa požarom i i dimom obustavljati.

Policijski službenici će svojim aktivnostima nastojati da svi građani budu bezbjedni.

Društvo Načelnik Bileće: „Stanje je alarmantno, situacija sve teža i teža“

Takođe, svi koji mogu uključiće se u gašenje požara, poručili su za ATV iz PU Trebinje.