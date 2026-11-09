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Policija razriješila slučaj „časnih sestara“ koje su plašile djecu

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АТВ редакција
09.11.2026 22:30

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Nakon Srbije, zemalja regiona, ali i svijeta, odakle je krenuo ovaj jezivi trend, koji podsjeća na filmove strave i užasa, došao je i u Banjaluku.
Foto: TikTok/printscreen

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu oglasilo se povodom informacija da su u ovom gradu primijećene maskirane osobe u crnim mantijama, koje su navodno presretale djecu i trčale za njima.

Kako prenosi portal „Zrenjaninski“, radnik obezbjeđenja Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ prijavio je da mu se više učenika obratilo sa informacijama da se na području naselja Šumica i Gradnulica, kao i u Karađorđevom parku, pojavilo nekoliko osoba obučenih u crne mantije, sa bijelim maskama na licu.

Prema navodima učenika, maskirane osobe kretale su se putničkim automobilom, presretale djecu i trčale za njima, što je izazvalo uznemirenost.

Policijski službenici Policijske uprave u Zrenjaninu obavijestili su 6. novembra Više javno tužilaštvo da su preduzete mjere i radnje s ciljem identifikovanja i pronalaska maskiranih osoba.

Policijskom istragom utvrđeno je da je riječ o dvoje maloljetnika.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu, prema njima će biti preduzete dalje mjere u skladu sa zakonom.

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Tagovi :

Časne sestre

Policija

istraga

Srbija

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