Nakon priloga u našim Centralnim vijestima stigla je pomoć u hrani i ogrevu, otvoreni su žiro računi za uplate i donacije iz inostranstva, pokrenut je humanitarni broj 17115.

Neko bi rekao da se dogodilo čudo, mi istinski vjerujemo da se probudila, nakratko uspavana ljudskost.

Danas, zahvaljujući dobrim ljudima, potpuno drugačija slika. Samo dan nakon što smo priču emitovali u našim Centralnim vijestima, nakon sedam godina priključena joj je električna energija, stigle su osnovne namirnice i potrepštine, drva za ogrev.

Umjesto suza, osmijeh na licu ove hrabre žene.

"Joj Zorice sine, ja ne znam ni kud ću ni šta ću od dragosti, kao da sam se ponovo rodila. Kao da je ovo neka druga Đurđina. Ja sebi još ne mogu objasniti sve ovo", kazala Đurđina Prerad Simić.

Reagovali su privrednici, ljudi dobre volje koji na apel za pomoć nisu ostali nijemi. Kako je koji dan odmicao, pristizale su osim hrane i druge neophodne stvari, dijelovi namještaja, veš mašina, frižider, šporet, bojler...

"Ja ne znam , ja ne mogu ni sve njih ni upamtiti, ali njima svima hvala od sveg srca, ne znam kako bi im se zahvalila.“ + „ Oni su se oglasili, pa ljudi čija djeca idu u Osnovnu školu „Branko Radičević“ gdje ide moja djevojčica i ja njih sad sve pozdravljam", rekla je Đurđina.

Trenutno se radi kompletna sanacija kupatila.

Podsjećamo da je Đurđini neophodna i pravna pomoć, jer kuća u kojoj živi, nije na papiru u njenom vlasništvu, kao i podrška za liječenje sina Dejana koji boluje od rijetke Vilsonove bolesti.

Otvoren je i žiro račun za uplate, kao i za donacije iz inostranstva.

Đurđini i njenoj djeci možete pomoći svakog trenutka pozivom na humanitarni broj 17115 i donirati dvije konvertibilne marke.