Stigao je period slava, a iza ugla nas čekaju božićni i novogodišnji praznici. Da li će oni diktirati nove cijene svinjskog mesa?

„Nažalost, u ovo dobra u novembru se priča o svinjokolju i o tim cijenama, ali opet kažem, nažalost uzgajivača i na radost potrošača promjena u cijenama nema. Mi već imamo trend niskih cijena tovnih svinja i prasadi, koji već godinu dana traje“, rekao je za ATV Slobodan Petrić, poljoprivredni proizvođač na području Semberije.

Prema njegovim riječima, cijene su nepromijenjene, ali ono što je osjetno i gdje je došlo do promjene, to je svakako potražnja, a koja je u ovom periodu najveća.

„Trenutno, cijena je negdje oko tri marke plus PDV kada su u pitanju tovne svinje, a cijena prasadi je od 4,5 do 5 KM. Potražnja za tovnim svinjama je svakako veća i to će trajati narednih 15-20 dana“, navodi Petrić.

Ono od čega uzgajivači strahuju, kako navodi Petrić jeste da je potencijalno cijena u regionu izuzetno niska, tako da ukoliko na pomenutom području, odnosno u Evropskoj uniji ne dođe do poskupljenja, pomenuto se ne očekuje ni u Republici Srpskoj.

„Moram da kažem da je cijena praseta trenutno od 25 kilograma u Njemačkoj, Holandiji i Danskoj 25 evra. Činjenica jeste da na to ima dodatnih troškova i dadžbina, dok oni to dovuku ovdje i ostalo. Ali, sve dok je tamo ta cijena niska, nema razloga ni da kod nas dođe do povećanja cijene“, pojašnjava Petrić.

Kako on dalje dodaje, bez obzira na dolazak božićnog, novogodišnjeg i slavskog perioda, pomenuti datumi neće diktirati cijenu, osim one u Evropskoj uniji.

„Što se tiče tovljenika, ima prometa i ima potrošnje, ali mi nakon 15. decembra kroz januar i februar smo u problemu jer je smanjena potrošnja i tada dođe do pada cijene i težeg plasmana na tržište“, navodi Petrić.

Sve ispod 6 KM za prasadi i 3,5 KM plus PDV na tovljenike bi bila optimalna i isplatna cijena za uzgajivače, ali sve dok su cijene u okruženju niske, do porasta neće doći, govori Petrić.

„Prema informacijama koje imamo od zemalja iz kojih uvozimo kako živu prasad tako i polutke jeste da u narednom periodu neće doći do nekog značajnijeg skoka cijene. Na to su uticali vjerovatno globalni procesi i problemi i Evropa je puna mesa, tako da ga neće nedostajati“, govori Petrić.

Posljednjih godinu dana uzgoj je izrazito izazovan, ali uz pomoć subvencija ministarstva kao i novu mjeru za uzgoj domaćih svinja kao novu mjeru, lakše opstaju na tržištu.

„Cijenu ne možemo formirati na osnovu troškova već na osnovu berze i svuda je tako. Kakva je cijena u okruženju, takva je i kod nas. Ljudi ovdje traže domaće i tu možemo nešto više zaraditi, ali mali broj ljudi gleda kvalitet, više gledaju cijene“, zaključuje Petrić.

Oni koji slave ovog vikenda za sada mogu da odahnu, jer poskupljenja svinjskog mesa nema, a da li će se situacija promijeniti u narednom periodu i šta nas čeka do Božića i Nove godine, ostaje da se vidi.