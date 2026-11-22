Autor:ATV redakcija
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Meteoalarm je u BiH za danas izdao narandžasto upozorenje zbog južnog vjetra sa udarima od 55 do 75 kilometara na čas.
Udari vjetra očekuju se od 18.00 časova do 3.00 časa iza ponoći, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.
Građanima se preporučuje da budu spremni na smetnje, strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar.
Upozoravaju i na moguć prekidi u snabdijevanju električnom energijom.
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