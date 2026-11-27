Isplata penzija za novembar u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u petak, 4. decembra.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM, saznaje Faktor u Vladi Federacije BiH.

Osnovica za obračun najniže penzije iz članka 81. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. iznosi 752,03 KM.

Najniža penzija iz člana 81. za manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60 posto osnovice, iznosi 451,22 KM.

Za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina – 65 posto osnovice, iznosi 488,82 KM, a za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina – 70 posto osnovice, iznosi 526,42 KM…

Najniža invalidska penzija iznosi 676,83 KM koliko je u najniža porodična penzija.

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 874,62 KM.

Prosječna samostalna penzija za novembar iznosi 886,33 KM.

Za isplatu penzija potrebo je nekih oko 374 miliona KM. U Federaciji BiH je otprilike 474.000 penzionera.