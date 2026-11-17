Nova banka pokrenula je promotivnu kampanju „Tehnika u planu, povrat na dlanu“, koja korisnicima Super Nova Masterkard debitnih i kreditnih kartica omogućava povrat novca prilikom kupovine bijele tehnike i kućanskih aparata. Kupovinom u MG Mind trgovinama, putem MG Mind veb trgovine ili u Supermarketu Slavija u Banjoj Luci.

Korisnici Super Nova Masterkard kartica ostvaruju pravo na povrat od 50 KM za kupovinu u vrijednosti od 300 KM do 500 KM po jednom računu, odnosno 100 KM za kupovinu od 500,01 KM po jednom računu.

Svaki korisnik može ostvariti povrat u obje kategorije, za dvije različite kupovine, čime ukupni povrat novčanih sredstava može iznositi do 150 KM. Kampanja traje od 17. novembra 2026. do 28. februara 2027. godine, odnosno do iskorištenja predviđenog budžeta.

Nova kampanja predstavlja nastavak aktivnosti Nove banke usmjerenih na pružanje konkretnih pogodnosti korisnicima platnih kartica i stvaranje dodatne vrijednosti u svakodnevnoj potrošnji.

„Svi znamo da postoje kupovine koje se ne obavljaju usput. Novi frižider, televizor ili neki drugi uređaj za domaćinstvo često su dio porodičnih planova i kućnog budžeta. Željeli smo da upravo kod takvih kupovina naši korisnici osjete prednost kartice koju svakodnevno koriste. Kada dio novca potrošenog na kupovinu vratite na račun, to nije samo ušteda, već i osjećaj da ste napravili dobar izbor. Za nas je to i suština dobrog bankarstva razumjeti šta je ljudima važno i ponuditi im nešto što ima stvarnu vrijednost u njihovom životu“, izjavio je Stefan Pajić, rukovodilac marketinga i korporativnih komunikacija Nove banke.

Ponuda obuhvata širok asortiman bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih proizvođača, među kojima su "Alfa plam", "Beko", "Gorenje", "Indesit", "LG", "Hisense" i "Whirlpool". Korisnici mogu izabrati proizvode u skladu sa svojim potrebama, bilo da planiraju opremanje novog doma, zamjenu postojećih uređaja ili unapređenje svakodnevnog komfora.

Kupovina je omogućena i putem MG Mind veb trgovine na adresi www.mgmind.shop, čime su pogodnosti kampanje dostupne i korisnicima u koji preferiraju onlajn kupovinu. Detaljne informacije i Opšti uslovi promocije dostupni su na internet stranici Nove banke www.novabanka.com.