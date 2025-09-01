POZIV MLADIMA: PRIJAVI SE NA STUDIJSKO PUTOVANjE „PUTEVIMA SRPSKOG NASLjEĐA“

01.09.2025
20:55
Komentari:0
Udruženje za razvoj seoskog turizma (UZRAST), pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske i uz podršku Javnog preduzeća GAS RES d.o.o., poziva mlade sa područja Banje Luke, Laktaša, Srpca i Gradiške da se prijave za učešće u studijskom putovanju u Beograd u okviru projekta „Putevima srpskog nasljeđa“.
Cilj projekta je da mladima iz Republike Srpske omogući da kroz posjete kulturnim i istorijskim znamenitostima Srbije bolje upoznaju svoje nasljeđe, identitet i narod kojem pripadaju.
Tokom putovanja koje će trajati od 25. do 28. septembra, učesnici će obići Beograd i njegove najznačajnije kulturno-istorijske lokacije – muzeje, hramove, institucije i spomenike, te će imati priliku da kroz neposredno iskustvo dožive bogatstvo srpskog duhovnog i kulturnog nasljeđa.
Ne propusti priliku da putuješ, naučiš, upoznaš nove ljude i osjetiš duh zajedničkog nasljeđa koji nas povezuje!
