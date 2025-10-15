POZIV MLADIMA: PRIJAVI SE NA STUDIJSKO PUTOVANjE U NOVI SAD

Udruženje za razvoj seoskog turizma (UZRAST), pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i uz podršku Javnog preduzeća GAS RES d.o.o., poziva mlade sa područja Banje Luke, Laktaša, Srpca i Gradiške da se prijave za učešće u studijskom putovanju u Novi Sad u okviru projekta „Putevima srpskog nasljeđa“.

Cilj projekta je da mladima iz Republike Srpske omogući da kroz posjete kulturnim i istorijskim znamenitostima Srbije bolje upoznaju svoje nasljeđe, identitet i narod kojem pripadaju.

Tokom putovanja koje će trajati od 13. do 16. novembra, učesnici će obići Novi Sad i njegove najznačajnije kulturno-istorijske lokacije – muzeje, hramove, institucije i spomenike, te će imati priliku da kroz neposredno iskustvo dožive bogatstvo srpskog duhovnog i kulturnog nasljeđa.

Učešće je besplatno, a broj mjesta ograničen.

Polazak je planiran iz Laktaša, uz organizovan prevoz za sve učesnike.

Rok za prijavu: 6.11.2025. godine

Prijave se šalju na e-poštu: uzrast@gmail.com

Za više informacija pozovite broj telefona 065/176-414 (Goran).

Ne propusti priliku da putuješ, naučiš, upoznaš nove ljude i osjetiš duh zajedničkog nasljeđa koji nas povezuje!