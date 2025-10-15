Logo
Large banner

POZIV MLADIMA: PRIJAVI SE NA STUDIJSKO PUTOVANjE U NOVI SAD

15.10.2025

19:02

Komentari:

0
ПОЗИВ МЛАДИМА: ПРИЈАВИ СЕ НА СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У НОВИ САД

Udruženje za razvoj seoskog turizma (UZRAST), pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i uz podršku Javnog preduzeća GAS RES d.o.o., poziva mlade sa područja Banje Luke, Laktaša, Srpca i Gradiške da se prijave za učešće u studijskom putovanju u Novi Sad u okviru projekta „Putevima srpskog nasljeđa“.

Cilj projekta je da mladima iz Republike Srpske omogući da kroz posjete kulturnim i istorijskim znamenitostima Srbije bolje upoznaju svoje nasljeđe, identitet i narod kojem pripadaju.

Tokom putovanja koje će trajati od 13. do 16. novembra, učesnici će obići Novi Sad i njegove najznačajnije kulturno-istorijske lokacije – muzeje, hramove, institucije i spomenike, te će imati priliku da kroz neposredno iskustvo dožive bogatstvo srpskog duhovnog i kulturnog nasljeđa.

Učešće je besplatno, a broj mjesta ograničen.

Polazak je planiran iz Laktaša, uz organizovan prevoz za sve učesnike.

Rok za prijavu: 6.11.2025. godine

Prijave se šalju na e-poštu: uzrast@gmail.com

Za više informacija pozovite broj telefona 065/176-414 (Goran).

Ne propusti priliku da putuješ, naučiš, upoznaš nove ljude i osjetiš duh zajedničkog nasljeđa koji nas povezuje!

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Стипендије у Српској расту за 100 КМ

Društvo

Stipendije u Srpskoj rastu za 100 KM

1 h

0
Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

Društvo

Oglasila se Poreska uprava o povratu poreza: Imate rok do 31. decembra

1 h

0
Повучен са тржишта продужни кабл

Društvo

Sa tržišta BiH povučeni produžni kabl i dva držača za cucle

2 h

0
Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Društvo

Ovo je najveća penzija koja će danas biti isplaćena u Srpskoj

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

13

U prvom planu: Ana Trišić Babić

13

39

Drvo palo na vatrogasca dok je gasio požar, nije mu bilo spasa

13

37

Koja je dozvoljena dnevna količina badema?

13

32

Estrada u strahu zbog '' crne sveske'': Pjevači Marini Tucaković ostali dužni više od 90.000 evra

13

29

Masovno trovanje gljivama: Zdravstvene službe izdale hitno upozorenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner