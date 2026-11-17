Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta donijela je raspravu o najnižoj plati u Srpskoj za narednu godinu, ali do konačnog rješenja i usaglašenog stava još nije došlo.

Prošle godine su najniže plate povećane u rasponu od 10 do 11 odsto, dok se za 2027. godinu najavljuje i očekuje povećanje penzija za osam odsto. Radi ovakve statistike, ali i niza socijalno ekonomskih razloga, Savez sindikat Srpske ima jasne zahtjeve i stav.

"Stav Sindikata je da da se najniže plate moraju povećati od 12-14 %. Na taj način ćemo napraviti određene raspone između stručnih sprema", rekao je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.

S druge strane, iz Unije poslodavaca poručuju da svako povećanje minimalne plate mora biti striktno usklađeno sa realnim makroekonomskim pokazateljima i stanjem u privredi. Smatraju da prostor za rast postoji, ali u znatno skromnijim okvirima.

"Prema našim analizama makroekonomskih pokazatelja, rast minimalnih plata treba da bude između 4,7 i pet odsto. Potpuno prihvatamo ukoliko je stav trećeg socijalnog partnera, odnosno Vlade, da to treba da bude više", kazao je predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić.

Vlada Republike Srpske kao treći socijalni partner treba da uskladi ove udaljene stavove. Poslodavci poručuju da prihvataju veći rast plate ako država pomogne privredu kroz poreska oslobađanja i davanja. Resorni ministar kaže da će do kraja decembra biti utvrđena najniža plata.

"Vlada RS je u toku ove godine, a i prethodnih godina izvajala ogromna sredstva u smislu i direktnih i indirektnih podsticaja i subvencija i ulaganja u privredu u smislu pomoći i podizanja životnih standarda radi povećanja najniže plate", istakao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Konačna odluka o najnižoj plati za narednu godinu je na vidiku. Pred Vladom Republike Srpske je da pronađe kompromis koji neće biti na štetu ni radnika ni poslodavaca.