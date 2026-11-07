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Preminula Milja Zečević: Izdahnula na istom mjestu gdje su joj ubijeni muž i tri sina

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АТВ редакција
07.11.2026 13:45

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Milja Zečević
Foto: RTRS

Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula je jutros u 95. godini.

Milja Zečević preminula je u dvorištu kuće baš na mjestu gdje su joj pripadnici HVO-a, Hrvatske vojske i paravojnih formacija ubili sinove i supruga, rekao je Srni načelnik opštine Brod Milan Zečević.

Zečević je naveo da je sa velikom tugom danas primio vijest o odlasku majke Milje Zečević, žene čija je životna sudbina rana čitavog Broda.

"U strašnom zločinu u Sijekovcu izgubila je svoje najmilije i podnijela žrtvu koju ljudski um teško može da pojmi. Decenijama je svoj bol nosila tiho i dostojanstveno, postajući simbol majčinske tuge i stradanja našeg naroda", rekao je Zečević.

On je saučešće porodici uputio u svoje i u ime opštine Brod. "Neka počiva u miru, konačno zagrljena sa svojim najmilijima. Vječna joj slava", naveo je Zečević.

Opijelo će biti u ponedjeljak, 9. novembra, u 11.00 časova na gradskom groblju u Brodu, a sahrana je isti dan u 13.00 u Gornjim Smrtićima, Prnjavor, gdje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i suprug. Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovu.

U svjedočenju za Memorijalni centar Republike Srpske Milja Zečević je ranije ispričala da je grupa ljudi sa čarapama preko lica ušla u njihovo dvorište 26. marta 1992. godine.

"Muža i trojicu sinova napadači su redom tukli i na kraju pogubili", rekla je tada Zečevićeva.

Posvjedočila je da je gledala kako joj je najstariji sin ubijen kod česme, srednji na kapiji, a najmlađi u dvorištu. Vjerovala je da su ubice njihove komšije zato što su nosili čarape preko lica.

"Tukli su jednog po jednog, ispitivali pa ponovo tukli. Ja sam bila tu. Kada su ih pobili, onda su me otjerali putem, nakon čega sam otišla čak u Smrtiće", ispričala je Zečevićeva.

Milja Zečević bila je nosilac Ordena Miloša Obilića.

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Milja Zečević

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