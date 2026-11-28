Protojerej-stavrofor prof. dr Ljubivoje Stojanović, srpski teolog, univerzitetski profesor i dugogodišnji duhovnik crkve Ružice i kapele Svete Petke na Kalemegdanu, preminuo je danas u Beogradu u 65. godini.

Vrijeme i mjesto opijela i sahrane biće naknadno objavljeni.

Od njega se na društvenim mrežama dirljivim riječima oprostio i njegov sin.

Život posvećen vjeri i obrazovanju

Ljubivoje Stojanović rođen je 25. januara 1961. godine u Čokešini kod Loznice. Nakon završene Bogoslovije Svetog Save u Beogradu, diplomirao je 1989, magistrirao 1995. i doktorirao 1997. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Svoj bogati akademski i pastirski rad posvetio je obrazovanju mladih generacija i širenju jevanđeljske riječi.

Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu započeo je akademsku karijeru kao asistent blaženopočivšem episkopu budimskom Danilu (Krstiću), a potom je bio profesor na predmetu Pastirsko bogoslovlje sa omilitikom.

Nakon odlaska sa ovog fakulteta, prosvjetni i stručni rad nastavio je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, u odjeljenju u Vršcu, Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči, kao i u Ministarstvu vjera Republike Srbije i Komisiji za vjersku nastavu.

Urednik „Pravoslavlja“ i dobitnik priznanja

U dva navrata uređivao je zvanični list Srpske patrijaršije „Pravoslavlje“, najprije kao odgovorni urednik od 1993. do 1997. godine, a potom kao glavni i odgovorni urednik od 2003. do 2004. godine.

Bio je član Udruženja novinara Srbije, redovni član Akademije inovatora i naučnika Srbije od 2011. godine, kao i nosilac Ordena viteza „Nikola Tesla“, koji je dobio 2014. godine.

Bogato bogoslovsko i književno stvaralaštvo

Iza sebe je ostavio bogat bogoslovski, udžbenički i književni opus, u kojem se izdvajaju djela:

- „Služba reči: razmatranje nekih omilitičkih pitanja i omilije na nedeljna i praznična Evanđelja“

- „Tumačenje Biblije“

- „Drugi i ja“

- „Kultura religije“

- „Teodor“ (roman, 2021)

- „Dragišin kofer“ (roman, 2024)

Posvećeni pastir i nadahnuti propovjednik

U crkvenoj i široj javnosti ostaće upamćen kao posvećeni pastir, nadahnuti propovjednik i univerzitetski profesor koji je kroz brojne tribine na Kalemegdanu i predavanja na Radiju Svetigora dosljedno zastupao kulturu dijaloga, međusobnog poštovanja i tolerancije, prenosi Telegraf, pozivajući se na Hronograf.