Penzionisani profesor Univerziteta u Banjaluci Miroslav Grubačić preminuo je juče, 16. novembra u Banjaluci.

Miroslav Grubačić rođen je 17. marta 1944. godine u selu Baljci, opština Bileća. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, a nižu i višu realnu gimnaziju u Bileći 1962. godine.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsjek za tehnologiju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, završio je 1966. godine.

Specijalističke postdiplomske studije iz oblasti prehrambene tehnologije završio je 1970. godine na istom fakultetu, dok je magistarske studije završio 1975. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

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Doktorsku disertaciju pod naslovom "Prilog proučavanju optimiziranja funkcionalnog modela rashladne mreže sa osvrtom na područje Bosanske krajine" odbranio je 1983. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

U nastavni proces na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci uključio se 1975. godine, kao priznati stručnjak iz privrede.

U zvanje docenta izabran je 1984. godine, vanrednog profesora 1989. godine, a redovnog profesora 2004. godine. Zvanje profesora emeritusa stekao je 2012. godine.

Informacije o mjestu i vremenu sahrane biće naknadno objavljene.