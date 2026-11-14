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Preminuo najstariji stanovnik Srbije: Ženio se pet puta, otkrio tajnu dugovječnosti

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АТВ редакција
14.11.2026 12:28

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Vukosav Đorđević iz Zaječara, najstariji stanovnik Srbije, preminuo je 10. novembra u 107. godini života. Iza njega je ostalo više od jednog vijeka ispunjenog radom, iskušenjima, porodičnim trenucima i uspomenama koje su obilježile čitavu jednu epohu.
Foto: Instagram/printscreen

Vukosav Đorđević iz Zaječara, najstariji stanovnik Srbije, preminuo je 10. novembra u 107. godini života. Iza njega je ostalo više od jednog vijeka ispunjenog radom, iskušenjima, porodičnim trenucima i uspomenama koje su obilježile čitavu jednu epohu.

Od partizanskih dana do rada na željeznici

Rođen 1920. godine, djetinjstvo je proveo u siromaštvu, na obroncima Stare planine, u selu Crni Vrh. Njegov životni put vodio ga je kroz burna istorijska vremena, Drugi svjetski rat, vojnu službu i godine rada.

Tokom Drugog svjetskog rata bio je u partizanima i učestvovao u oslobađanju Sarajeva. Nakon rata nastavio je vojnu karijeru. Deset godina proveo je u vojnoj službi, iz koje je ponio brojna sjećanja i odlikovanja. Ipak, najveći dio radnog vijeka proveo je na željeznici, radeći kao mašinovođa.

U penziju je otišao 1977. godine, ali za njega to nije značilo i kraj radnog života. Nastavio je da radi, kako je sam govorio, "šta god je stigao". Rad i kretanje ostali su dio njegove svakodnevice i u dubokoj starosti, a često je govorio da rad spasava čovjeka, piše Radio Magnum.

Najljepše uspomene bile su mu one sa djecom

Ipak, kada bi govorio o onome što mu je u životu bilo najdragocjenije, Vukosav nije izdvajao odlikovanja, godine provedene u službi niti ono što je svojim rukama stvorio. Najljepše uspomene bile su mu one porodične - trenuci provedeni sa djecom.

"E, najlepše, nema bolje od ovog kad skupim svoju decu oko sebe, pa se igramo, i ja pristanem, kao dete, sa njih zajedno. To mi je bilo najdraže, da decu čuvam. Voleo sam decu, a naročito mušku decu. To su vojnici. E, to mi je najdraže", pričao je Vukosav za medije.

I u poznim godinama ostao je vitalan i aktivan. Bicikl je vozio sve do 103. godine, a svoj 106. rođendan proslavio je krajem septembra ove godine, okružen porodicom.

Tajna dugovječnosti: Rad, kretanje i život bez poroka

Kada su ga pitali u čemu je tajna njegove dugovječnosti, često je odgovarao da je to rad. Mlađima je poručivao da budu vrijedni, da se kreću i da ne odustaju od rada.

Nikada u životu, govorio je, nije konzumirao kafu, alkohol i cigarete. Ženio se pet puta, a posljednji put 1995. godine sa petom suprugom Ljubicom, koja je 20 godina mlađa od njega. Imao je tri sina i kćerku.

Ove godine, 14. marta, nakon smrti 106-godišnjeg Živorada Markovića iz Beograda, postao je najstarija živa osoba u Srbiji.

Vukosav Đorđević iza sebe je ostavio život koji je trajao duže od jednog vijeka, ali i jednostavne poruke koje ne zastarijevaju. A možda se njegova najveća životna mudrost krije upravo u riječima o porodici, djeci i radosti koju čovjeku mogu donijeti najobičniji zajednički trenuci.

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Vukosav Đorđević

smrt

Zaječar

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