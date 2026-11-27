U Banjaluci je preminuo književnik i lektor Stanoje Plavšić.

Stanoje Plavšić rođen je 1947. godine na Zmijanju kod Banjaluke.

Studij Jugoslovenske književnosti završio je u Novom Sadu. Radni vijek započeo je kao učitelj u seoskim školama u svom rodnom kraju, a zatim je radio kao profesor srpskohrvatskog jezika u osnovnoj školi u Banjaluci.

Kada je osnovana Radio-televizija Republike Srpske, zaposlio se kao lektor i tu ostao do odlaska u penziju.

Pisanjem se bavio od najranije mladosti. Njegovao je kratku poetsku formu – haiku poeziju.

Objavio je više knjiga haiku poezije i uvršten je u mnoge antologije u zemlji i svijetu: Koljena u glini (1990), Doba strnjišta (1991), Varljiva svjetlost (1997), Istočni vjetar (2003), Haiku Zmijanja (2004), Haiku (2006), Duga nad Vrbasom/pregled haiku pjesništva Banjaluke (2008), Nebo i zemlja i ja (2011), Kći oblaka (2018).

Iza njega su ostali supruga, d‌jeca i unuci, prenosi RTRS.