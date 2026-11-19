Željko Ler, istaknuti epidemiolog, bivši direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH i nekadašnji predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva, preminuo je u 75. godini, a vijest o njegovoj smrti objavio je Kantonalni odbor SDP-a Sarajevo.

Od Lera se oprostio i načelnik Starog Grada Irfan Čengić, koji ga je opisao kao supruga, oca, prijatelja, ljekara, vijećnika, direktora i navijača FK Sarajevo, ali i čovjeka koji je do posljednjeg dana bio aktivan u zajednici.

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"Poznavali smo se 17 godina. Osim što smo sarađivali poslovno, često smo se družili i privatno. Teško je pronaći prave riječi kojima bih ga opisao. Bio je veliki gospodin, ali prije svega dobar čovjek i pravi drug", napisao je Čengić.

Dodao je da njegov odlazak za njega predstavlja gubitak dragog prijatelja, a za cijelu zajednicu nenadoknadiv gubitak. Porodici je uputio iskreno saučešće.

Ljekarska karijera

Željko Ler rođen je 2. maja 1952. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet.

Specijalizaciju iz epidemiologije završio je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Tokom rata bio je pripadnik Armije RBiH, obavljajući dužnost zamjenika glavnog epidemiologa. Bio je operativno angažovan u zonama odgovornosti 1, 3, 4. i 5. korpusa.

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Profesionalnu karijeru završio je na poziciji direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a u penziju je otišao u septembru 2015. godine.

Angažman i nakon penzionisanja

Ni nakon odlaska u penziju Ler se nije povukao iz struke. Tokom pandemije virusa korona učestvovao je u organizaciji i sprovođenju higijensko-profilaktičkih i protivepidemijskih mjera, posebno u Opštoj bolnici „Prim. dr Abdulah Nakaš“ i ustanovama socijalne zaštite.

U martu 2021. godine imenovan je za člana Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a bio je i član Naučnog savjeta ovog ministarstva.

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Za doprinos zdravstvu i socijalnoj zaštiti 2022. godine dodijeljena mu je Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva, prenosi "Avaz".

Politički angažman

Ler je bio aktivan i u političkom životu Sarajeva. Dva mandata obavljao je dužnost vijećnika u Opštinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, a od 2008. do 2012. godine bio je predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Bio je član Glavnog odbora SDP-a i potpredsjednik Opštinske organizacije SDP-a Stari Grad Sarajevo.