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Preživio 14 godina u jami: Danas slavimo Svetog Grigorija Prosvetitelja

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13.10.2026 07:09

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Преживио 14 година у јами: Данас славимо Светог Григорија Просветитеља
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju spomen na Svetog sveštenomučenika Grigorija, velikog ugodnika Božijeg i prosvetitelja koji je zbog vjere preživio nevjerovatne muke.

Sveti Grigorije rođen je u plemićkoj porodici srodnoj carskim lozama. Nakon smrti supruge, stupio je u službu jermenskog cara Tiridata, ali kada je vladar saznao da je Grigorije hrišćanin, podvrgao ga je stravičnim mučenjima. Grigorije je bačen u duboku jamu punu otrovnih materija, gdje je Božijim čudom u molitvi preživio čak 14 godina.

Nakon što je car zbog progona hrišćana skrenuo pameću, njegovoj sestri se u snu javilo otkrovenje da ga samo Grigorije može izliječiti. Po izlasku iz jame, svetac je iscijelio i krstio cara, a zatim postao episkop koji je izgradio brojne crkve, škole i manastire. Zato se danas smatra zaštitnikom svih učitelja, pisaca i misionara.

Vjernici danas treba da izgovore ovu posebnu i kratku molitvu Svetom Grigoriju:

„Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Grigorije: Moli Hrista Boga da spase duše naše!“

(Informer)

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