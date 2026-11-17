Najljepši običaj za Aranđelovdan ne počinje 21. novembra, već veče uoči praznika, dok kuća još miriše na večeru, a vi možda niste ni pomislili na predstojeću slavu. Šteta je što ga mnogi preskaču, jer su stari vjerovali da se upravo u tim tihim satima želja najbolje čuje.

Arhangel Mihailo predvodnik je nebeske vojske, a u narodu se smatra zaštitnikom anđela. Slavi ga veliki broj srpskih domova, a za njegov praznik vezuje se i jedan običaj koji, prema narodnom vjerovanju, ima posebno značenje.

Običaj za Aranđelovdan koji počinje uoči praznika

Kada padne mrak u petak, 20. novembra, upalite voštanu svijeću kod ikone ili na čistom stolu, pored čaše vode i komadića hljeba. Ugasite televizor i sklonite telefon. Prema starom narodnom vjerovanju, arhangel ne dolazi tamo gdje je buka.

Pomolite se svojim riječima ili izgovorite kratku molitvu Svetom arhangelu Mihailu, a zatim tiho i jasno zamislite jednu želju. Ne nabrajajte ih više. Narodno vjerovanje kaže da su iskrene i skromne molbe najvažnije.

Svijeću nemojte duvati. Pustite je da gori koliko može ili je ugasite na bezbjedan način.

Svijeća, molitva i dobro djelo za Aranđelovdan

Najvažniji dio praznika nije samo molitva, već i zahvalnost. Zato se na sam Aranđelovdan odlazi u crkvu, a oni koji nisu u mogućnosti da to učine mogu se pomoliti pred ikonom i zahvaliti za sve što imaju.

Jedan od običaja koji se vezuje za ovaj praznik jeste i milostinja. Pomozite onome kome je pomoć potrebna – poklonite namirnice komšinici koja živi sama, novac nekome kome je neophodan ili toplu odjeću onima koji nemaju dovoljno.

Vjeruje se da dobro djelo ima posebnu vrijednost i da praznik treba provesti u duhu ljubavi, dobrote i milosrđa.

U domovima koji slave Aranđelovdan priprema se slavski kolač, koji se lomi sa porodicom i gostima, ali molitva i dobra djela dio su prazničnog duha koji mogu njegovati i oni koji ne slave.

Šta se na Aranđelovdan ne radi?

Prema narodnim običajima, na Aranđelovdan treba izbjegavati teške poslove. Ne pere se veš, ne cijepaju se drva i ne šije, a posebno se nastoje izbjeći svađe i nesuglasice u kući.

Stari su vjerovali da se na ovaj dan ne treba svađati, već praznik provesti u miru, slozi i porodičnom okupljanju.

Takođe, prema narodnom vjerovanju, nije dobro pozajmljivati novac iz kuće na ovaj praznik. Svi ovi običaji podsjećaju na to da Aranđelovdan treba da bude dan posvećen porodici, vjeri, zahvalnosti i dobroti.