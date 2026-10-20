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Večeras stiže preokret: Kiša, pljuskovi i snažni udari juga u BiH!

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20.10.2026 08:05

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Вечерас стиже преокрет: Киша, пљускови и снажни удари југа у БиХ!
Foto: Envato/bilanol/lukjonis

U Bosni i Hercegovini danas će veći dio dana biti pretežno sunčano, dok se tokom noći s utorka na srijedu sa jugozapada očekuje naoblačenje, nakon kojeg slijede kiša i pljuskovi do petka, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

U srijedu će biti pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove, a najviše padavina očekuje se u zapadnim područjima i Hercegovini. Duvaće umjeren južni vjetar, povremeno sa jakim udarima juga.

Jutarnja temperatura vazduha biće od pet do 10, na jugu do 15 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 17 do 23, a na jugu do 27 stepeni.

U četvrtak se u cijeloj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom i osjetno nižom temperaturom. Vjetar će biti slab do umjeren, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog, a u Hercegovini jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura biće od sedam do 13, na jugu do 16 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 22 stepena.

U petak ujutro kiša je moguća još ponegdje na istoku zemlje, dok će tokom dana biti suvo, uz postepeno razvedravanje. Jutro će biti hladnije, sa temperaturom od jedan do sedam, a na jugu do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 17, na jugu do 22 stepena.

Danas će prije podne u kotlinama i uz rijeke u Bosni biti magle i niskih oblaka. Duvaće slab do umjeren vjetar južnog smjera.

Jutarnja temperatura biće od tri do osam, na jugu do 12 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 18 do 23, a na jugu do 26 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura biće oko pet, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

(Kliks)

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