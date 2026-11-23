U Republici Srpskoj sutra će preovladavati pretežno sunčano i svježe vrijeme, ali će jutro biti vedro i hladno, uz mraz, dok se ponegdje uz rijeke i u kotlinama očekuje magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće uglavnom sunčano, dok će u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu biti oblačnije. U Hercegovini će povremeno duvati bura, koja će imati i jake udare.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus pet do minus jedan stepen, na jugu do četiri, a u višim predjelima i do minus osam stepeni Celzijusovih. Maksimalna dnevna temperatura biće od pet do devet stepeni, na jugu do 12, a u višim predjelima oko jedan stepen.

Promjena vremena očekuje se već u srijedu, 25. novembra, kada će biti promjenljivo do potpuno oblačno. Prije podne biće uglavnom suvo, dok se od sredine dana očekuje kiša, najprije na jugu, a kasnije i u ostalim krajevima.

Tokom večeri u Hercegovini se očekuju jače i obilnije padavine, uz vjetrovito vrijeme, dok će u brdsko-planinskim predjelima kiša prelaziti u susnježicu i snijeg.

U četvrtak, 26. novembra, zadržaće se oblačno vrijeme sa kišom, a na jugu se očekuju pljuskovi i obilnije padavine. U višim predjelima padaće susnježica i snijeg.

Oblačno vrijeme zadržaće se i u petak, 27. novembra, kada su ponegdje moguće slabe padavine.

Prema prognozi RHMZ-a, maksimalna temperatura u narednim danima kretaće se od tri do 15 stepeni, zavisno od područja, dok će jutarnje temperature biti nešto više nego na početku sedmice.