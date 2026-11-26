Pripadnici Policijske uprave Trebinje uručili su danas novac koji su prikupili za liječenje 14-ogodišnje Helene Radovanović iz Nevesinja.

Maloj Heleni je potrebna pomoć da bi što prije obavila neophodne pretrage u Banjaluci i Beogradu i dobila odgovarajuću terapiju jer njena dijagnoza još nije konačno potvrđena, ali ljekari sumnjaju na genetsku mutaciju.

Prikupljena sredstva za liječenje danas je njenom ocu Miljanu uručio komandir Policijske stanice Nevesinje Srđan Stajić, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Humanitarna akcija organizovana je povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Svetog arhangela Mihaila.

Iz Policijske uprave Trebinje su istakli da su ovim gestom još jednom pokazali da aktivno učestvuju u životu lokalne zajednice i da su, u skladu sa svojim mogućnostima, uvijek uz one kojima je podrška najpotrebnija.

Policijska uprava Trebinje godinama pomaže rad brojnih udruženja i organizacija u Hercegovini, među kojima su Udruženje "Bebe" iz Trebinja, Fondacija "Sveti Vukašin", kao i bilećka udruženja "Sveta Petka" i "Vedar osmijeh".

Takođe su, kako se navodi, prošle godine obezbijedili novogodišnje paketiće za djecu iz Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama "Moja nada" iz Nevesinja, prenosi Srna.