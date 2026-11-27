Božićni post počinje 28. novembra i traje 40 dana, do Božića, 7. januara. Ovaj period za vjernike predstavlja vrijeme duhovne pripreme za jedan od najvećih hrišćanskih praznika, ali i promjene u načinu ishrane.

Posna ishrana, uz malo truda i dobar izbor namirnica, može da bude raznovrsna i nutritivno izbalansirana, ukazuju iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Posna ishrana ne mora da bude jednolična niti nutritivno siromašna, ali je važno voditi računa o izboru namirnica i njihovim zamenama, ukazuju iz Batuta.

U skladu sa pravilima posta, iz ishrane se izostavljaju meso, mlijeko, mlečni proizvodi i jaja i te namirnice se najčešće zamenjuju pecivima, testeninom, krompirom, hljebom, različitim industrijskim proizvodima zbog čega, može da dođe do neuravnoteženog energetskog unosa i neadekvatnog unosa hranljivih materija.

Ukazuje se da promjena načina ishrane, koja podrazumeva izostavljanje namirnica životinjskog porijekla, ne znači da je ishrana i kvalitetnija, a da kvalitet ishrane u vrijeme posta zavisi od toga čime se zamijenjuju namirnice koje su u tom periodu izostavljene iz ishrane.

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Najčešće se greši kada se iz ishrane isključe proteini koji su zastupljeni u mesu, jajima, mlijeku i mliječnim proizvodima, a obično povećava unos ugljenih hidrata kroz hleb, testenine, peciva dok su mahunarke, kao što su pasulj, grašak, sočivo, leblebije, boranija, kao izvor biljnih proteina, nedovoljno zastupljene.

Napominje se da treba voditi računa i o unosu maslinovog ulja i orašastih plodova kao što su orasi, bademi, lješnici, kao i da osnovu posne ishrane čine voće i povrće.

Za duži osjećaj sitosti i unos nutritivnih namirnica u dovoljnoj količini, u ishranu treba da budu uključeni pasulj, grašak, leblebije, sočivo koji su izvor proteina, ovas, heljda, pirinač, integralni hleb kao izvor ugljenih hidrata i kuvano i grilovano povrće, sveže voće, semenke, orašasti plodovi i maslinovo ulje kao izvor masti.

Šta jesti za doručak i ručak tokom posta

U periodu posta ne treba zaboraviti na važnost redovnih obroka i dan treba započeti doručkom koji može da čini integralni hljeb ili tost sa namazom od avokada ili humusa sa malo salate ili ovsena kaša sa vodom ili biljnim mlijekom sa dodatkom semenki, orašastih plodova i voća kao što su jabuka ili bobičasto voće.

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Ručak treba da se sastoji od namirnica koje su izvor biljnih proteina kao što je sočivo, kome se može dodati šargarepa, luk, paradajz, paprika ili grašak u kombinaciji sa kinoom, lukom i začinskim biljem.

Obrok koji čini kinoa uz leblebije, brokoli, tikvice, mrkvu, sjemenke bundeve i malo maslinovog ulja obezbjeđuje unos biljnih proteina, ugljenih hidrata, vlakana i nezasićenih masnih kiselina, prenosi RT Balkan.