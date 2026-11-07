Riječi koje kidaju dušu: Ovako je govorila Milja Zečević

Milja Zečević je godinama svjedočila o stradanju svoje porodice, sudbini brojnih srpskih porodica i zločinu koji su u Sijekovcu počinile hrvatsko-muslimanske oružane formacije, uz učešće pripadnika regularnih snaga Republike Hrvatske.

Njoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina.

.Rođena je 14. januara 1931. godine. Njen suprug Jovo (1920) i sinovi Milan (1950), Petar (1953) i Vaso (1958) ubijeni su u Sijekovcu 26. marta 1992. godine. Preminula je danas u 95. godini života

Milja je sjećanja na supruga i sinove povjerila i Memorijalnom centru Republike Srpske.

Upokojila se Milja Zečević, majka koja je u zločinu u Sijekovcu izgubila supruga i tri sina. Milja Zečević je rođena 14. januara 1931. godine. Njen suprug Jovo (1920) i sinovi Milan (1950), Petar (1953) i Vaso (1958) ubijeni su u Sijekovcu 26. marta 1992. godine. Milja je godinama svjedočila o stradanju svoje porodice, sudbini brojnih srpskih porodica i zločinu koji su u Sijekovcu počinile hrvatsko-muslimanske oružane formacije, uz učešće pripadnika regularnih snaga Republike Hrvatske. Sjećanja na supruga i sinove Milja je povjerila i Memorijalnom centru Republike Srpske. Njeno svjedočenje snimljeno je u Brodu i sačuvano u audio-vizuelnoj arhivi Memorijalnog centra. Memorijalni centar Republike Srpske upućuje iskreno saučešće porodici i prijateljima. Opijelo će biti služeno u 11.00 časova na Gradskom groblju u Brodu, a sahrana će biti obavljena u 13.00 časova u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora. Neka joj je vječni pokoj. — Memorijalni centar Republike Srpske (@MemCentarRS) November 7, 2026

Njeno svjedočenje snimljeno je u Brodu i sačuvano u audio-vizuelnoj arhivi Memorijalnog centra.

U svjedočenju za Memorijalni centar Republike Srpske Milja Zečević je ranije ispričala da je grupa ljudi sa čarapama preko lica ušla u njihovo dvorište 26. marta 1992. godine.

"Muža i trojicu sinova napadači su redom tukli i na kraju pogubili", rekla je tada Zečevićeva.

Posvjedočila je da je gledala kako joj je najstariji sin ubijen kod česme, srednji na kapiji, a najmlađi u dvorištu. Vjerovala je da su ubice njihove komšije zato što su nosili čarape preko lica.

"Tukli su jednog po jednog, ispitivali pa ponovo tukli. Ja sam bila tu. Kada su ih pobili, onda su me otjerali putem, nakon čega sam otišla čak u Smrtiće", ispričala je Zečevićeva.

Memorijalni centar Republike Srpske upućuje iskreno saučešće porodici i prijateljima.

Milja Zečević bila je nosilac Ordena Miloša Obilića.

Opijelo će biti služeno u 11.00 časova na Gradskom groblju u Brodu, a sahrana će biti obavljena u 13.00 časova u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora.