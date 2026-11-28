U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, 14 dječaka i četiri djevojčice, rečeno je u porodilištima.

Osam beba rođeno je u Banjaluci, tri u Bijeljini, po dvije u Doboju i Gradišci, a po jedna u Zvorniku, Trebinju i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno sedam dječaka i jedna djevojčica, u Bijeljini tri dječaka, u Doboju dječak i djevojčica, u Gradišci dva dječaka, u Zvorniku i Trebinju po jedna djevojčica, a u Nevesinju jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Istočnom Sarajevu i Foči.