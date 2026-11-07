Sahranjen Goran Sivac, nekadašnji poručnik VRS

Nekadašnji poručnik Vojske Republike Srpske Goran Sivac sahranjen je danas (7. novembra) na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

Sivac je preminuo u Beogradu u 66. godini, nakon duge i teške bolesti.

Od prvog dana bio je učesnik Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i operacije proboja Koridora, kada je sa svojim tenkovima i saborcima prvi izašao na rijeku Savu.

Ratni put započeo je u Zapadnoj Slavoniji, a bio je komandir tenkovske čete Drugog bataljona Prve oklopne brigade, poznatije kao "Siva munja", po čemu je Goran i dobio nadimak.

Tokom rata Sivac je dva puta ranjavan.

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Telegrame saučešća povodom smrti Gorana Sivca uputili su zvaničnici Republike Srpske, piše RTRS.