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Saobraćaj otežavaju magla i radovi, na Romaniji obustave zbog miniranja

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20.10.2026 08:09

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Саобраћај у Бањалуци
Foto: ATV

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po pretežno suvim kolovozima, na dionicama u usjecima mogući su odroni, a u kotlinama magla mjestimično smanjuje vidljivost.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petnaestominutne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, u vremenu od 9.00 do 12.00 časova zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Povremene obustave saobraćaja do 10 minuta radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Karuše - granični prelaz Brod, granični prela Gradiška - auto-put izlaz Kostajnica - entitetska granica Karuše, entitetska granica Stanić Rijeka - auto-put - Banjaluka - Prijedor - entitetska granica Koprivna, entitetska granica Stanić Rijeka - granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka - Derventa - granični prelaz Brod i entitetska granica Stanić Rijeka - entitetska granica Karuše.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije /EES/ moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na vozilima, saopštio je Auto-moto savez.

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saobraćaj

stanje na putevima

Stanje na granicama

Auto-moto savez Republike Srpske

saopštenje

Vozači

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