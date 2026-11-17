Sezona slava je zvanično počela, a kalkulisanje i spisak potreba i usklađivanje pomenutih sa mjesečnim primanjima dio je rezervisan za glavobolju.

Koliko ćemo kolača? Hoćemo li praviti ili naručiti, i šta je isplatnije? Tortu nećemo, svakako se ne pojede svake godine, ostane pa se baci... Hoćemo li pečenicu ili ćemo uzeti nekoliko kila mesa? Gdje je jeftinije, a da je dobro. Da li je dosta 50-60 sarmi? Ma, bez 100 nismo nigdje, neka ostane, valjaće da se ne kuva narednih dana...

Ovako nekako zvuči razgovor u skoro svakoj porodici koja se sprema da proslavi krsnu slavu, računajući koliko će je ista koštati na kraju. Da li će biti skuplja pita nego tepsija ili će se ipak nešto uspjeti "ušparati", pitanja su koja na odgovore čekaju tek kad gosti odu.

Koliko su se promijenile cijene u odnosu na prošlu godinu i koliko je jednoj porodici potrebno da danas proslavi slavu, pitali smo prijedorsko Udruženje za zaštitu potrošača “Don”, a na pitanja nam je odgovorila izvršna direktorica, Murisa Marić.

Kako rast cijena prehrambenih proizvoda utiče na kućne budžete građana uoči sezone krsnih slava?

Rast cijena hrane najviše pogađa građane koji najveći dio svojih primanja troše na osnovne životne potrebe. Kada plate i penzije ne prate rast troškova, svaki dodatni izdatak postaje problem. Priprema slave dolazi uz redovne troškove za hranu, režije, lijekove i druge obaveze, pa porodice moraju pažljivo rasporediti novac. Za mnoge to više nije uobičajen trošak, već ozbiljno opterećenje kućnog budžeta.

Koliko je, prema vašoj procjeni, ove godine potrebno novca za pripremu slave za prosječno domaćinstvo, odnosno za gostenje 15–20 ljudi?

Za pripremu slave za 15 do 20 gostiju, prema okvirnoj procjeni, potrebno je najmanje 600 do 900 KM, a u zavisnosti od jelovnika i znatno više. U taj iznos ulaze meso ili riba, predjela, salate, kolači, piće i ostale namirnice. To nije mali izdatak ako uzmemo u obzir da je prosječna neto plata u Republici Srpskoj za septembar iznosila 1.727 KM, a sindikalna potrošačka korpa 2.964,10 KM. Moramo imati u vidu da je ovo procjena, a ne zvaničan obračun cijene slavske trpeze.

Koje namirnice predstavljaju najveći izdatak prilikom pripreme slavske trpeze?

Najveći izdatak su meso i riba. Kod mrsne slave to su prije svega pečenje, meso i suhomesnati proizvodi, dok kod posne slave značajan trošak predstavljaju riba, orasi i drugi skuplji sastojci za pripremu jela i kolača. Kada se dodaju sir, jaja, ulje, povrće, voće, brašno i piće, ukupan trošak brzo raste. Građani često ne računaju koliko ih košta svaka pojedinačna namirnica, već tek na kasi vide koliki je ukupan iznos.

Da li su građani zbog visokih cijena primorani da smanjuju količinu hrane, broj gostiju ili da izostavljaju pojedine proizvode sa slavske trpeze?

Da, porodice sve više prilagođavaju slavsku trpezu svojim mogućnostima. Navike su se počele mijenjati od 2020 i period Korone, tako da se danas kupuju manje količine, priprema se manje različitih jela i izostavljaju skuplji proizvodi. Ne možemo govoriti o tačnom broju takvih domaćinstava bez istraživanja, ali je sasvim razumljivo da građani koji imaju ograničena primanja ne mogu trošiti kao prije. Posebno je važno da zbog slave niko ne ulazi u dugove ili ugrožava novac potreban za svakodnevni život.

Da li primjećujete da se građani sve češće odlučuju za kupovinu namirnica na akcijama i u diskontnim prodavnicama kako bi uštedjeli prilikom pripreme slave?

Poređenje cijena, praćenje akcija i kupovina u diskontnim prodavnicama postali su važan način uštede i svakodnevne borbe potrošača. Građani sve češće obilaze više trgovina kako bi pronašli povoljnije cijene. Međutim, treba biti oprezan jer nije svaka akcija stvarna ušteda. Potrošač treba da provjeri redovnu i sniženu cijenu, cijenu po kilogramu ili litru i rok trajanja proizvoda. Niža cijena nema značaja ako je proizvod pred istekom roka ili ako je u pitanju manje pakovanje koje je po jedinici mjere skuplje.

Koliko je poskupljenje mesa i ribe uticalo na troškove pripreme mrsne i posne slave? Postoji li značajna razlika u troškovima?

Meso i riba su namirnice koje značajno utiču na konačan trošak slave. Kod mrsne slave najveći izdatak je najčešće pečenje, dok kod posne slave to je svakako riba, posebno ako se priprema više vrsta. Ne može se danas tačno preračunati koja je slava cjenovno jeftinija, jer to zavisi od izbora namirnica i broja jela. Udruženje se ne bavi uporednim analizama cijena koje bi pokazale tačnu razliku u troškovima ove godine u odnosu na prethodnu u periodu slava.

Da li vam se građani obraćaju zbog visokih cijena prehrambenih proizvoda i ima li primjedbi na neopravdana poskupljenja pred praznike i slave?

U našem Savjetovalištu za zaštitu potrošača građani se obraćaju zbog različitih problema na tržištu, ali ne raspolažemo posebnom evidencijom pritužbi koja bi pokazala koliko se njih odnosi isključivo na cijene hrane pred slave. Ono na šta stalno ukazujemo jeste potreba za boljom kontrolom tržišta i jasnim isticanjem cijena. Ne može se svako poskupljenje proglasiti neopravdanim, ali se mora kontrolisati da li trgovci poštuju propise i da li potrošačima daju tačne informacije. Posebno je važno spriječiti lažna sniženja i dovođenje kupaca u zabludu. Odluke o visini marže i ostalih troškova koje učestvuju u kreiranju cijena donosi Vlada i resorna Ministarstva.

Na šta potrošači treba da obrate pažnju prilikom kupovine namirnica za slavu, posebno kada su u pitanju akcijske cijene, rokovi trajanja i razlike u cijenama?

Prije svega, treba uporediti cijene istih proizvoda u više trgovina i obratiti pažnju na cijenu po kilogramu ili litru. Kod akcijskih proizvoda treba provjeriti da li je snižena cijena zaista povoljnija, kao i rok upotrebe. Posebno kod mesa, ribe i mliječnih proizvoda treba voditi računa o uslovima čuvanja i ispravnosti proizvoda. Savjetujemo građanima da čuvaju račune, jer su oni dokaz o kupovini i važni su u slučaju reklamacije. Ne treba kupovati veće količine kvarljive robe samo zato što je na akciji.

Kako biste ocijenili kupovnu moć građana u odnosu na prethodne godine kada je riječ o pripremi krsne slave?

Podaci o primanjima i troškovima života pokazuju da je kupovna moć građana ograničena. Prema podacima za septembar 2026. godine, prosječna neto plata u Republici Srpskoj iznosila je 1.727 KM, dok je sindikalna potrošačka korpa iznosila 2.964,10 KM. To znači da je prosječna plata pokrivala svega 58,26 odsto vrijednosti potrošačke korpe. Vidljivo je iz navedenih iznosa da građanima fali preko 1.200 KM samo da bi došli do cijena iz sindikalne potrošačke korpe što je pokazatelj da se novac mora planirano i racionalno rasporediti na sve troškove u mjesecu.

Kada pogledamo ove brojke, jasno je da prosječna porodica nema mnogo prostora za dodatne troškove. Posebno je teško penzionerima i domaćinstvima sa minimalnim primanjima. Zato se i priprema slave sve više planira prema tome koliko novca porodica stvarno ima na raspolaganju, a ne prema tome šta bi željela da pripremi.

Kako se, prema vašim saznanjima, mijenjaju potrošačke navike i da li se tradicionalna slavska trpeza sve više prilagođava mogućnostima porodičnog budžeta?

Građani sve više vode računa o tome gdje kupuju, koliko kupuju i koliko će ih to koštati. Prate akcije, upoređuju cijene i češće se odlučuju za jeftinije proizvode. To su promjene koje su posljedica rasta troškova života i ograničenih primanja.

Slavska trpeza se takođe prilagođava porodičnom budžetu. Mislim da je važno da se vratimo suštini slave. Nije suština u tome da li će na stolu biti deset ili dvadeset jela, već u okupljanju porodice i prijatelja. Ne treba da se dešava da građani pozajmljuju novac ili se zadužuju da bi pripremili slavu, a da nakon toga nemaju dovoljno za osnovne životne potrebe.

Pečenje, sarme, kolači i piće i ove godine biće dio slavske trpeze, ali će mnogi domaćini prije kupovine morati dobro da proračunaju koliko mogu da izdvoje. Jer, slavski običaji jesu važni, ali računi stižu i nakon što gosti odu.