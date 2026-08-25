Savo Minić se sastao sa Ljubišom Petrovićem: Razgovarali i sa građanima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se tokom posjete Bijeljini sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem.

Sastanku, koji se održava u fiskulturnoj sali Osnovne škole "Ćirilo i Metodije" u Glavičicama, prisustvuju i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, kao i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

Na sastanku su i predstavnici gradske uprave, kao i građani.

Minić je tokom boravka u Bijeljini posjetio Bolnicu "Sveti Vračevi" i preduzeće "Agro-Simeks" u Vršanima.

Planirano je da Minić posjeti i preduzeće "Elvako MetPro".