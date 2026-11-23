Četrdesetšestogodišnja žena iz rumunskog okruga Dimbovica pronađena je mrtva u kući muškarca u drugoj opštini, oko 25 kilometara udaljenoj od njenog doma, a na istom imanju pronađeno je i tijelo osumnjičenog za koga se sumnja da je izvršio samoubistvo.

Tokom istrage otkriveno je da je osumnjičeni muškarac prije 18 godina već počinio ubistvo u Španiji, nakon čega je prebačen u Rumuniju i prije isteka kazne pušten na uslovnu slobodu.

Potraga nakon gubitka kontakta i snimci kamera

Drama je počela kada je porodica izgubila kontakt sa 46-godišnjom ženom. Njen suprug je u tom trenutku bio na putu kamionom, dok djeca nisu bila u selu, a žena je rođacima prethodno rekla da odlazi u drugu opštinu kako bi brinula o starijoj ženi.

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Kada je prestala da se javlja na telefon, porodica je obavijestila policiju i pokrenula potragu. Njen sin je satima pregledavao snimke nadzornih kamera kako bi rekonstruisao posljednje kretanje majke.

„Bili smo u Botošaniju dvije sedmice. Tata je pokušavao da pozove moju mamu, ali ona se nije javljala. Gledao sam snimke od osam ujutru do četiri poslije podne. Kamera je zabilježila moju mamu dok je ulazila u vozilo za dijeljenje prevoza”, ispričao je njen sin.

Na osnovu snimaka porodica je pratila njenu posljednju poznatu rutu i utvrdila da je automobilom za dijeljenje prevoza otišla u drugu opštinu, udaljenu oko 25 kilometara od kuće.

Tako su došli do kuće muškarca koji je živio sam u velikom objektu, sagrađenom novcem koji je zaradio radeći u Španiji.

Tijela pronađena u kući i pomoćnom objektu

U jednoj od prostorija kuće pronađeno je beživotno tijelo 46-godišnje žene sa vidljivim tragovima nasilja.

U pomoćnom objektu pored kuće policija je pronašla i tijelo muškarca, za koga prve informacije ukazuju da je sebi oduzeo život kada je shvatio da bi zbog ubistva mogao da provede ostatak života u zatvoru.

Ranija presuda za ubistvo u Španiji

Istraga je pokazala da osumnjičenom ovo nije prvo ubistvo. On je 2008. godine u Španiji usmrtio jednu ženu, zbog čega je osuđen na zatvorsku kaznu, a kasnije je prebačen u Rumuniju i prije isteka kazne pušten na uslovnu slobodu.

„Bio je u Španiji, gdje je počinio još jedan takav zločin.

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Sa nekom ženom iz Venecuele ili Kolumbije, ne znam odakle je bila”, rekao je jedan od komšija.

Oprečne tvrdnje mještana i pitanje nadzora

Istražitelji utvrđuju šta je dovelo do novog zločina, šta se dešavalo u kući neposredno prije ubistva i kakav je bio odnos između žrtve i osumnjičenog.

Mještani o tome iznose oprečne informacije dok jedni tvrde da je bila njegova partnerka i da je živjela sa njim, drugi navode da je imala porodicu i da je bila zaposlena.

„Žrtva je, kako nam je rekao komšija, bila njegova partnerka. Njegovoj majci nije bila potrebna njega. Došla je i živjela sa njim”, izjavio je jedan mještanin, dok su je drugi opisali kao mirnu i vrijednu ženu koja je vodila računa o obavezama i porodici.

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Slučaj je ponovo pokrenuo pitanje nadzora nad osobama osuđenim za teška krivična djela nakon izlaska iz zatvora.

U Rumuniji osuđenici koji odsluže kaznu nisu automatski pod policijskim nadzorom, dok obaveze kontrole pri uslovnom otpustu postoje samo tokom ograničenog perioda. Istraga treba da rasvijetli kako je muškarac sa ranijom presudom za ubistvo ponovo došao u priliku da nekome oduzme život.

(Telegraf.rs)

