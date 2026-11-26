Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj za oktobar 2026. godine iznosila je 2.980,07 KM, a prosječna neto plata pokrivala ju je sa svega 58,22 odsto, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.

Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, te obrazovanje i kulturu. Porodice u Republici Srpskoj najviše novca trošile su na prehranu – čak 1.360 KM. Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 744 KM, za nabavku odjeće i obuće 260 KM, za prevoz 226 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva u oktobru bilo potrebno izdvojiti 173 KM.

Prosječne neto plate u prerađivačkoj industriji, trgovini, građevinarstvu, poljoprivredi, komunalnim djelatnostima, šumarstvu, saobraćaju i ugostiteljstvu bile su za 250 do 410 KM niže od republičkog prosjeka. Ove plate pokrivale su svega od 44,5 do 50,37 odsto troškova sindikalne potrošačke korpe. Sami troškovi prehrane činili su 45,64 odsto ukupnih troškova korpe.

Međugodišnja inflacija u oktobru 2026. godine iznosila je 6,8 odsto, dok je prosječan rast potrošačkih cijena u periodu januar–oktobar 2026. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio 5 odsto.

Posmatrano po odjeljcima potrošnje, pored hrane, najizraženiji međugodišnji rast cijena zabilježen je u sektoru prevoza od čak 31,3 odsto, zatim stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata 12,9 odsto, te zdravstva 9,1 odsto.

Enorman rast cijena hrane u proteklih pet godina

Iz Saveza sindikata upozoravaju da radnik živi od plate koja se mora značajno povećati, jer svakog mjeseca izdvaja novac za hljeb, mlijeko, jaja, ulje, meso, krompir, grijanje, struju i vodu. Cijene ovih proizvoda i usluga nastavljaju neopravdan i nekontrolisan rast i u 2026. godini.

Podaci pokazuju da su cijene hrane u proteklih 5 godina kumulativno porasle za oko 53,1 odsto. U oktobru 2026. godine, u odnosu na oktobar 2025. godine, krompir je skuplji za oko 21 odsto, riba za oko 10 odsto, hljeb i ulje za oko 7 odsto, a meso za oko 5 odsto.