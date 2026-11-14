„Škola atopije“ u Banjaluci: Edukacija roditelja ključna za liječenje dermatitisa

Za prepoznavanje i liječenje atopijskog dermatitisa od velikog je značaja edukacija roditelja i oboljelih, kao i pravilna njega, istaknuto je na radionici "Škola atopije" u Banjaluci.

Načelnik Klinike za kožne i polne bolesti UKC-a Srpske Sanja Umičević Šipka rekla je da je "Škola atopije" prilika za edukaciju roditelja djece koja imaju atopijski dermatitis, kao i svih onih koji žive sa tim oboljenjem.

Namjera je da se podigne svijest o liječenju, terapiji, te predstavi multidisciplinarni pristup u liječenju.

"Cilj je predstaviti savjete kako pravilno njegovati kožu, koristiti različite lijekove, primjenjivati sistemsku terapiju, kao i sve druge savjete koji su korisni za roditelje oboljele od atopijskog dermatitisa", rekla je Umičević Šipka novinarima na otvaranju edukacije sinoć u Banjaluci.

Predsjednik Udruženja roditelja oboljele djece od atopijskog dermatitisa Brankica Milošević Tešić istakla je da je sve veći broj djece sa tim oboljenjem.

"Ne postoji dovoljno razvijena svijest o tome šta je atopijski dermatitis. Potrebno je svijest podići u školama. Djeca sa atopijskim dermatitisom su jako nervozna, potrebno je imati malo više empatije za djecu sa tim oboljenjem", napomenula je Tešićeva.

Predsjednik Udruženja dermatovenerologa "KUTIS" Jelena Petković Dabić rekla je da je Škola atopije osnovana da bi i ljekari obogatili svoja znanja o atopijskom dermatitisu, te se ostvarila saradnja između ljekara i udruženja roditelja djece oboljele od atopijskog dermatitisa, prenosi Srna.