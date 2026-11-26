Brojni vjernici slave ovu krsnu slavu, a u narodnoj tradiciji Sveti Jovan Zlatousti se posebno poštuje zbog svoje mudrosti i prosvetiteljstva, zbog čega se ubraja i u Sveta tri jerarha.

Nadimak Zlatousti dobio je zbog svojih izražajnih retoričkih sposobnosti i blistavog uma, a u Srpskoj se smatra jednim od najučenijih svetitelja.

Narodna vjerovanja i običaji

Prema narodnom vjerovanju, na dan Svetog Jovana Zlatoustog postoje posebna pravila za domaćinstva. Vjeruje se da onaj ko na ovaj dan prekine nit ili žicu, na taj način simbolično prekida i svoj život. Zbog toga se tokom čitavog dana, sve do ponoći, strogo izbjegava upotreba igala za šivenje i pletenje, kao i razboja za tkanje.

Gradovi i opštine Održana pokazna vježba "Zajedno za svaki spašeni život" u Laktašima

Pošto se Sveti Jovan Zlatousti smatra zaštitnikom učenih ljudi i knjige, u narodu postoji običaj da se na ovaj praznik uzme draga knjiga i pročita makar njen dio, kako bi se zadobio duhovni mir i svetiteljev blagoslov.

Život, podvig i progon čuvenog patrijarha

Rođen u Antiohiji 354. godine u vojvodskoj porodici, Jovan je pored grčke filozofije usvojio hrišćansku vjeru te je kršten kod antiohijskog patrijarha Meletija. Nakon smrti roditelja zamonašio se i napisao poznato djelo „O sveštenstvu“, poslije čega je rukopoložen za sveštenika. Po želji cara Arkadija izabran je za carigradskog patrijarha, gdje je tokom šest godina revnosno upravljao Crkvom.

Za vrijeme svog stolovanja poslao je misionare među Kelte i Skite, proširio milosrdne aktivnosti, suzbio prodaju oprosta u crkvi, sastavio poseban čin svete Liturgije i napisao brojne dragocene besede i tumačenja Svetog pisma. Zbog oštrih kritika carice Evdoksije dva puta je svrgavan i slat u izgnanstvo. Preminuo je u Komanu u Jermeniji 407. godine na Krstovdan, a njegove mošti danas se čuvaju u Vatikanu, dok se glava nalazi u Moskvi.